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Сенат США підтримав проєкт бюджету на $1,2 трлн, щоб запобігти "шатдауну"
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Сенат США підтримав проєкт бюджету на $1,2 трлн, щоб запобігти "шатдауну"

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Сенат США
Сенат США. Ілюстративне фото Unsplash

Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду на суму 1,2 трильйона доларів, щоб запобігти "шатдауну".

Законопроєкт отримав 74 голоси "за" та 24 — "проти", повідомляє Bloomberg.

"Це було нелегко, але сьогодні наша наполегливість того варта", - заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер незадовго до опівночі, оголосивши про угоду між демократами і республіканцями.

Документ відправили на розгляд президенту США Джо Байдену.

"Президент підпише законопроєкт у суботу", - заявив Білий дім.

Bloomberg зазначає, що перші шість місяців федерального фінансового року уряд США фінансувався за рахунок тимчасових заходів, поки тривали міжусобиці між республіканцями.

Хоча Палата представників також ухвалила законопроєкт, більшість республіканців проголосували проти.

Пакет фінансування збільшує асигнування на оборону на 3%, зберігаючи при цьому загальні внутрішні витрати незмінними. Військовослужбовцям підвищують зарплату на 5,2%, а демократи віддають перевагу фінансуванню догляду за дітьми, досліджень раку та початкової школи.

Пакет витрат покриває три чверті фінансування федерального агентства, включаючи Департамент внутрішньої безпеки, до кінця федерального фінансового року 30 вересня. Раніше цього місяця Конгрес проголосував за законодавство про фінансування інших відомств до кінця року.

Законопроєкт не включає додаткові витрати, яких Байден просив для України, Ізраїлю та інших союзників. Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що планує почати працювати над додатковим законопроєктом про безпеку після двотижневих канікул.

У січні Палата представників Конгресу схвалила проміжний законопроєкт про фінансування та запобігання частковому припиненню роботи уряду до початку березня.

19 січня президент США Джо Байден підписав тимчасове продовження фінансування федеральних установ та уникнення урядового "шатдауну", що міг настати 20 січня.

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