Для палацу Красицьких у Володимирці на Рівненщині розробляють проєкт реставрації

Проєкт реставрації палацу Красицьких у Володимирці на Рівненщині відібрали до національного архітектурного хакатону "100 ідей для міст". Для 200-літьої пам'ятки мають розробити ескізи фасадів та внутрішніх приміщень, а також прорахувати орієнтовну вартість робіт. З отриманими матеріалами громада матиме можливість втілити проєкт в майбутньому.

Як розповіла Суспільному начальниця відділу економіки та інвестицій Володимирецької селищної ради Оксана Самковська, на конкурс хакатону загалом відібрали 150 заявок. За результатами участі в ньому громада отримає готовий пакет візуалізації реконструйованого палацу в електронному вигляді, аби потім можна було простіше шукати інвесторів на втілення ідеї.

“Спочатку обрали нашу ідею, згодом вислали форми технічних завдань, які ми мали заповнити відповідно до матеріалів, особливостей будівлі. На наступному етапі у конкурсному порядку обирали розробників: це інститути, практика для студентів, фрілансерів, інженерів, архітекторів, архітектурні бюро, в тому числі іноземні. Як я собі зрозуміла, у хакатону є спонсори, які формують призовий фонд. Тобто це не буде просто так: всі потренувалися і все. Тренуються для того, щоб отримати грошовий приз”.

Зі слів Оксани Самковської, технічне завдання на реконструкцію будівлі палацу Красицьких передбачає автентичне відновлення фасадів будівлі, а також реконструкцію внутрішніх будівель:

“Потрібно інтегрувати його до сучасних потреб, нам не треба музей, а щоб можна було створити якісь простори громадські всередині, які будуть поєднуватися із, наприклад, виставковими зонами, але водночас аби це можна було використовувати для якихось конференцій, засідань, зібрань різних груп за інтересаи. Хочемо, щоб всередині палац був пристосований, а не просто, знаєте, зайшли в музей, де все в позолоті і ніхто нічого не рухає. Щоб приміщення було функціональним”.

Зображення палацу Красицьких у Володимирці. Володимирецька селищна рада

Фото палацу, яке зберігається у місцевому музеї. Дорадянські часи. Володимирецький історичний музей

Чиновниця зазначила, що архітектор, який взявся за розробку проєкту палацу Красицьких, вже вивчив джерела та розробив автентичний макет фасаду, нині за технічними завданнями селищної ради працює над внутрішніми приміщеннями будівлі:

“При радянській владі, я так розумію, коли там були якісь інтернати, внутрішні приміщення поділили, побудували якісь комірки. Їх навіть у технічній документації нема, але по факту є. Це все треба пропрацювати, аби там могла розміститися галерея, умовно кажучи. Нам видадуть уже візуалізацію, з якою ми зможемо десь іти в люди. Ще важливо, що вони орієнтовну кошторисну частину зроблять, не таку, що прямо на сесію, але прорахують по актуальних цінах. На це ми зможемо опиратися в майбутньому”.

План палацу з книги Г. Раковскі “Путівник краєзнавчо-історичний по Західній Україні. Волинь”. Фото: сайт РівнеРетроРитм

Місцевий історик та краєзнавець Олег Босик розповів, що такий проєкт може стати кроком до майбутнього відновлення палацу Красицьких:

“З чогось же починати треба. Приміщення палацу потребує невідкладного ремонту. Це один із пазлів у процесі відновлення. Зараз планується завершення розробки історико-архітектурного опорного плану селища, бо якщо хтось, наприклад, захоче взяти приміщення в оренду на тривалий час, треба певний пакет документів згідно зі Законом “Про охорону культурної спадщини”: технічний паспорт, охоронний договір, облікова картка, визначена охоронна зона тощо".

Він також зазначив, що управління культури і туризму облдержадміністрації у 2020 році виготовило документи — облікову документацію на палац Красицьких. Палац внесли до переліку пам'яток архітектури, а в 2023 році заключили охоронний договір.

Так виглядає палац Красицьких сьогодні. https://landmarks.in.ua/

Зі слів Олега Босика, упродовж багатьох років місцева влада неодноразово намагалася залучити кошти для відновлення палацу Красицьких, проте безуспішно:

“Спроб було багато, адже це єдиний на території Волинського Полісся цегляний, монументальний палац в стилі пізнього класицизму з елементами ампіру. Нинішній проєкт має позитив у тому, що вже буде концепція, яку розробляє селищна рада. Для майбутнього інвестора це економія часу та заразом дотримання законодавства у сфері охорони культурної спадщини”.

Фасад палацу Красицьких у Володимирці. https://travels.in.ua/

Проєкт організували громадська організація "Центр суспільних комунікацій", Клуб мерів та Thought Group(Chile) в рамках проєкту IRS, що має на меті популяризацію міст України та їх стале відновлення за принципами Build Back Better.

Що відомо про палац Красицьких у Володимирці

За інформацією туристичного порталу discover.ua, палац Красицьких — найстаріша будівля Володимирця і єдина збережена пам’ятка палацової архітектури на історичній Волині.

Будівля в стилі провінційного класицизму з елементами ампіру зведена у 20-х роках ХІХ століття для графа Вінсента Юзефа Красицького.

Ім’я архітектора — невідоме. Про автентичний вигляд споруди можна дізнатися завдяки збереженим описам і фотографіям.

Над входом на колонах був різьблений портик, на другому поверсі — маленький балкон, а зліва на фасаді — ґанок із колонами. Усі ці елементи зруйновані й не збереглися до наших днів.

На першому поверсі були розташовані їдальня, вітальня й кімната для гостей; на другому — кімнати власників та, можливо, ще одна вітальна або бальна зала. Навколо палацу заклали парк з екзотичними рослинами й широкими алеями. Також на території була гуральня й господарські приміщення.

Красицькі володіли маєтком до початку ХХ століття. У 1914 році його викупила родина де Пурбе, яка використовувала палац переважно для адміністративних потреб, а не як резиденцію.

За радянської влади маєток розграбували, в 1957 році відкрили там дитячий будинок-інтернат, а деякі приміщення почали використовувати під потреби місцевого колгоспу.

З 2002 року упродовж шести років тут діяла церква. У пам’ять про це на фронтоні досі зберігся хрест.

Зараз палац Красицьких у занедбаному стані. Місцева молодь та активісти час від часу намагаються привернути увагу до будівлі за допомогою мистецьких акцій.

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