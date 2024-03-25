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У лікарні на Буковині померла 15-річна дівчина, яка травмувалась у ДТП
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У лікарні на Буковині померла 15-річна дівчина, яка травмувалась у ДТП

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Вітрянка ДТП
ДТП у селі Вітрянка. Поліції Чернівецької області

У лікарні померла 15-річна дівчина, яка травмувалась в аварії у селі Вітрянка Чернівецької області 23 березня.

Про це у коментарі Суспільному сказала речниця нацполіції області Кароліна Маришева.

У дівчини була політравмасукупність травм, які характеризується значними змінами структури та функції органів і систем органів., зокрема і черепно-мозкова, сказав у коментарі Суспільному головний лікар Сокирянської лікарні Олександр Андрійчук. За його словами, інші троє пасажирів та водій ще перебувають у лікарні, у них також політравма, однак легший стан.

Що відомо про аварію у селі Вітрянка

  • В аварії у селі Вітрянка Дністровського району травмувалися водій та четверо пасажирів легковика. Серед пасажирів — троє дітей п'яти, десяти та 15 років. Усі потребували медичної допомоги.
  • 22-річний місцевий житель не впорався з керуванням авто та в'їхав в огорожу. Поліція відкрила кримінальне провадження та вилучила авто. За попередньою інформацією, водій автівки ймовірно був у стані алкогольного сп’яніння.

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