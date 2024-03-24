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На Буковині п'ятеро потерпілих у ДТП: серед них троє дітей
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На Буковині п'ятеро потерпілих у ДТП: серед них троє дітей

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дтп Вітрянка
ДТП з потерпілими у селі Вітрянка. Поліції Чернівецької області

У Дністровському районі Чернівецької області трапилася аварія, в якій травмувалися пʼятеро людей.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

Аварія трапилася 23 березня у селі Вітрянка Дністровського району. Травмувалися водій та четверо пасажирів легковика. Серед пасажирів — троє дітей п'яти, десяти та 15 років. Наразі усі пасажири та водій отримують допомогу в лікарні.

Відомо, що 22-річний місцевий житель не впорався з керуванням автомобіля «BMW» та в'їхав в огорожу. Поліція відкрила кримінальне провадження та вилучила авто. За попередньою інформацією, водій автівки ймовірно був у стані алкогольного сп’яніння.

Водій перебуває в лікарні під наглядом лікарів і правоохоронців.

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