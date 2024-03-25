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В арт-ательє Косміаді Рівного вручили 12 художню премію. Хто став лавреатом
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В арт-ательє Косміаді Рівного вручили 12 художню премію. Хто став лавреатом

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Василь Наумець — лавреат 12 міської мистецької премії імені Георгія Косміаді
Василь Наумець — лавреат 12 міської мистецької премії імені Георгія Косміаді. Фото: Суспільне Рівне

Рівненський художник Василь Наумець — лавреат міської художньої премії імені Георгія Косміаді у 2024 році. Дванадцяту за ліком відзнаку традиційно вручили 25 березня. Це відбулося в арт-ательє Георгія Косміаді.

Василь Наумець розповів Суспільному, що лавреатом міської мистецької премії він став за четвертим поданням:

"Три роки підряд мої невтомні друзі мене подавали — у 2016, 2017 і 2018. І цього року я не розраховував, що дадуть мені премію. Але отримав — Близнюкам щастить у високосному році [сміється — ред.] Чим складніше я йшов до цієї премії, тим вона, мабуть, цінніша. Для мене це стимул, щоб я робив, творив і ріс далі. Косміаді —професійний художник, дуже стилізований, кожна робота його продумана в кольоровій гамі, композиції і тональному рішенні. Я його відчуваю, бачу і розумію, що мої роботи чимось перекликаються в кольорі, композиції, думці. Раніше навіть не помічав, що це так".

В арт-ательє Косміаді Рівного вручили 12 художню премію. Хто став лавреатом
Робота Василя Наумця "Мої друзі". Фото: Суспільне Рівне, жовтень 2022

Василя Наумця обрали більшістю з-поміж чотирьох претендентів, зазначила начальниця управління культури і туризму Рівного Наталія Лозовська.

"Комітет шляхом таємного голосування більшістю голосів визначив її лавреата. Згідно з програмою розвитку культури і туризму 2024-2026 років сума премії становить 35 тисяч гривень. В положенні про премію визначено, що до уваги при її присудженні беруться роботи за минулі три роки. Але розглядали постать пана Василя загалом, він підготував дві папки своїх робіт для того, щоб якнайяскравіше розкрити талант і його вклад в мистецтво".

В арт-ательє Косміаді Рівного вручили 12 художню премію. Хто став лавреатом
Премію імені Георгія Косміаді Василю Наумцю вручає в.о. міського голови Віктор Шакирзян. Фото: Суспільне Рівне

Василь Наумець — живописець, монументаліст, член Національної спілки художників України, автор мозаїк в РДГУ, НУВГП, на Міському палаці культури та Свято-Покровському соборі, лавреат обласної художньої премії імені Ніла Хасевича, розповів голова обласної організації НСЖУ Петро Подолець:

"Василь Наумець — один із старійшин нашої організації, торік святкували 50-річчя його творчої діяльності, була персональна виставка. Його мозаїки й розписи прикрашають багато об'єктів нашого міста. І дивно мені, що цю премію він отримує за четвертим разом. Його відзначили за серію робіт, серед яких є триптих нашому славетному скульптору доби класицизму Томашу Оскару Сосновському".

В арт-ательє Косміаді Рівного вручили 12 художню премію. Хто став лавреатом
Триптих "Корона землі Волинської", присвячений скульптору Томашу Оскару Сосновському. Фото: Суспільне Рівне, жовтень 2022 року

В арт-ательє Косміаді Рівного вручили 12 художню премію. Хто став лавреатом
Триптих Василя Наумця "Диво". Фото: Суспільне Рівне, жовтень 2022

Міську мистецьку премію 25 березня в арт-ательє Георгія Косміаді вручив в.о міського голови, секретар Рівнеради Віктор Шакирзян. Він зазначив:

"Я б хотів, щоб у нас була неприватна міська мистецька галерея. Це й мрія художників. Думаю, що кожен схоче долучитися і знайдеться приміщення для цього. Будемо розглядати з депутатами декілька варіантів, де її розмісити і, думаю, приймемо спільне рішення. Головне — це мають бути відповідні площі і в центрі міста. Це важливо".

В арт-ательє Косміаді Рівного вручили 12 художню премію. Хто став лавреатом
Мозаїка Василя Наумця на Свято-Покровському соборі у Рівному. Фото: Суспільне Рівне, жовтень 2023 року

Загалом, за даними начальниці управління культури і туризму Рівного Наталії Лозовської є чотири міські премії, якими щороку відзначають місцевих митців:

  • літературна — імені Уласа Самчука;
  • театральна — імені Олександра Храпаченка;
  • художня — імені Георгія Косміаді;
  • декоративно-ужиткового мистецтва — імені Василя Павлюка.

Хто такий Георгій Косміаді

Георгій Косміаді – художник, архітектор, автор понад сорока художніх виставок. Народився 24 березня 1886 року.

У 1918-1939 роках він жив у Рівному і викладав малювання у п'яти тогочасних гімназіях міста. У Гамбург сім’я Косміаді виїхалав 1940 році, аби уникнути репресій радянської влади. Там художник помер у 1967. Похований в Гамбурзі.

У 90-х роках ХХ століття, коли Україна здобула незалежність, донька Георгія Косміаді Надія вперше приїхала до Рівного. Меценатка привезла сюди колекцію картин свого батька. У 2017 році в місті з її ініціативи у Рівному відкрили пам'ятник художнику і артательє Георгія Косміаді.

У 2019 році після звернення спілки художників Надію Косміаді визнали почесною громадянкою Рівного. У 2022 році донька художника померла у Гамбурзі. Їй було 98 років. Рівняни прощалися з нею в арт-ательє Косміаді.

Премію Георгія Косміаді вручають з 2013 року до дня народження художника.

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