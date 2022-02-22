У Рівному попрощались з почесною громадянкою міста Надією Косміаді

Рівняни попрощалися із почесною громадянкою Рівного Надією Косміаді. Її поховали у Німеччині, а у Рівному друзі та знайомі влаштували церемонію біля артательє "Георгій Косміаді" на вулиці Драгоманова. Цей заклад меценатка відкрила у 2017 році, повернувшись в Україну.

Рівняни увечері в понеділок, 21 лютого, зібралися біля артательє, аби поставити лампади за упокій Надії Косміаді. Частина людей прийшла з квітами. Надія Косміаді померла 1 лютого у Німеччині. У неділю, 20 лютого, її поховали в родинному гробівці Гамбурга, поряд з батьком та чоловіком.

"Ми підтримуємо гарні стосунки з нашою землячкою, рівнянкою Тетяною Легкобит, яка багато років живе в Берліні. Вона відправила туди вінок зі стрічкою нашого українського національного прапора та зі словами пошани від земляків, від нас. Вона довгий час розмовляла з сином Надії Георгіївни Карлом, який живе теж у Гамбурзі – у німців взагалі поховання дуже довго – людину, яка помирає, записують в чергу на поховання", – розповіла Суспільному краєзнавиця Галина Данильчук.

Фото: Суспільне Рівне Віддати шану меценатці прийшли близько пів сотні рівнян, черед яких близькі друзі родини Косміаді

У Гамбург сім’я Надії Косміаді виїхала у 1940 році, аби уникнути репресій радянської влади. Через пів століття після того вона вперше приїхала до Рівного. Меценатка привезла сюди колекцію картин свого батька. У 2017 у місті відкрили пам'ятник Георгію Косміаді, який був засновником першої художньої школи.

"В Парижі була його велика виставка робіт якраз наших дітей з Рівного, це задокументовано. Звичайно, історія її родини надзвичайно цікава, дуже цікаві й неординарні роботи, які протягом життя творив її батько. Вона безкоштовно передала в заповіті цю галерею і ці роботи для нашого міста, хотіла бути корисною нашій громаді й з любов'ю ставилася до нашого міста", – сказав голова обласної організації спілки художників Петро Подолець.

Фото: Суспільне Рівне Люди ділились спогадами про пані Надію та ставили свічі та квіти біля артгалереї "Георгій Косміаді"

У 2019 році після звернення спілки художників Надію Косміаді визнали почесною громадянкою Рівного.

Загалом віддати їй останню шану прийшли до пів сотні рівнян – переважно представників культурної сфери міста. Закликав зібратися їх очільник польсько-українського центру імені Сосновського Ярослав Ковальчук. Надія Косміаді була членкинею цього центру.

"Початок лютого 2020 року. Ми з директором краєзнавчого музею Олександром Булигою поїхали на відкриття чергової виставки картин Георгія Косміаді у Львові. Вона полетіла до Гамбургу, вона літала щороку. Через три тижні вона мала повернутися, але тоді, як пам'ятаємо, почалася пандемія, вона залишилася", – сказав Ярослав Ковальчук.

Фото: Суспільне Рівне Саме прощання відбувалось на вулиці Драгоманова, 32. Протягом прощання йшов дощ

Що відомо

Надію Косміаді поховали 21 лютого в родинному гробівці м. Гамбурга, поряд із батьком Георгієм та чоловіком Гербертом. Вона померла 1 лютого у Німеччині у віці 98 років.

У Гамбург з Рівного сім’я художника Георгія Косміаді переїхала у 1940 році, щоб їх не репресувала радянська влада. На початку 90-х років 20 століття Надія вперше після переїзду приїхала до Рівного і привезла у місто картини свого батька. У 2017 році меценатка відкрила у Рівному артательє "Георгій Косміаді“. У 2019 році їй надали звання "Почесна громадянка Рівного".

Георгій Косміаді – український художник, архітектор, викладав малювання у рівненських гімназіях в міжвоєнний період, автор понад сорока художніх виставок. Помер у 1967 році в німецькому Гамбурзі.

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