Як на Дніпропетровщині тренують собак пошуково-рятувального загону "Антарес"

Шукають людей під завалами після обстрілів армією РФ. Такий сценарій на тренуванні відпрацьовують собаки пошуково-рятувального загону "Антарес" з Павлограда, що на Дніпропетровщині.

Керівниця загону Лариса Борисенко розповіла Суспільному: подібні тренування кінологи проводять раз на тиждень.

За її словами, тварини складають нормативи: етап пошуку, а також етап на спритність та слухняність. Так привчають недосвідчених собак не боятися завалів та гучних звуків, а дорослих – самостійно шукати людей.

Тренування з пошуку людей під завалами загону "Антарес". Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

"Ми заходимо, і відпрацьовує одна собака. Вона переміщується миттєво в інший квадрат. Набиває якісь позначки. Далі в цей начебто відпрацьований квадрат заходить інша собака. Підтверджує або не підтверджує позначки попередньої. Далі перша собака переміщається в інший квадрат, за нею переміщається друга, а за нею приходить третя", — говорить Лариса.

Вона зазначає: методика пошуку полягає у тому, аби можна було задіяти декілька тварин одночасно. І додає: "Антарес" – єдиний пошуково-рятувальний загін в Україні, в якого на виїздах працюють одразу дві групи собак.

Тварин навчають шукати загиблих під завалами після обстрілів. Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

Тренуватися з цим пошуково-рятувальним загоном привозять собак з різних областей України. Інга Дивидюк приїхала зі своєю вівчаркою Мейрою з Полтави, раніше навчалися базовим вправам.

"Це страшно, але це необхідно. Знаючи її якості, поведінку й бажання працювати – я була впевнена, що вона зможе таким займатися", — сказала Інга.

Надалі у Мейри – півтора року тренувань, каже Лариса Борисенко. Після цього вона зможе на рівні із собаками з інших пошукових загонів допомагати рятувальникам. Лариса зазначає, знайти тіло під завалами – завдання лише для професійно навчених тварин.

Інга з Мейрою приїхали на тренування з Полтави. Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

"Ми стикалися з такими моментами, коли виходили непрофесійні собаки. І після них ми приїжджали зачищати, і вдавалося когось знайти. А були випадки, коли ми вже надто пізно приїжджали", — розповіла кінологиня.

Собаки з "Антаресу" займаються пошуком людей понад 15 років. З початком повномасштабної війни вони виїжджають на пошукові операції по декілька разів на тиждень. За цей час, каже Лариса, вони знайшли майже чотириста людей.

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