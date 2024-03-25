У Покровську відновила роботу міська амбулаторія, яка була пошкоджена обстрілом

У Покровську лікарі міської амбулаторії №6, будівля якої була пошкоджена ракетним ударом 31 грудня 2023 року, відновили прийом пацієнтів у новому приміщенні.

Про це повідомила пресслужба Покровської міської військової адміністрації.

За інформацією пресслужби, лікарі вже ведуть прийом людей у приміщенні міської амбулаторії №1, яку ремонтували протягом двох з половиною місяців. Наразі тут вже працюють два терапевти, сімейний лікар та лікар-педіатр. Також функціонують кабінет щеплень та маніпуляційний кабінет.

"Наша будівля після обстрілу не була придатна для роботи, тож директор прийняв рішення про перехід до іншого приміщення. Ремонт в амбулаторії №1 тривав 2,5 місяці. Тут не було навіть шпалер. Всі роботи проводилися власними силами. Зараз ми знову готові приймати пацієнтів у більш комфортних та безпечних умовах", — розказала завідувачка технічного відділу амбулаторії №6 Тетяна Бекасова.

Що відомо про обстріл Покровська 31 грудня 2023 року

Ввечері 31 грудня російські військові обстріляли Покровськ. По місту випустили сім ракет "Торнадо", поранення отримали двоє людей.

Обстрілом зруйновані п'ять приватних будинків, ще 31 приватний будинок та 22 багатоповерхівки зруйновані. Також пошкоджені медичний заклад, котельня та газогін. Без газопостачання залишились 89 будинків та гуртожиток.

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