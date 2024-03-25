У Тернополі голову правління ОСББ притягнули до відповідальності за несанкціоноване видалення й пошкодження дерев, що на бульварі Дмитра Вишневецького, 7.

Про це повідомляють на сторінці Управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради.

Розмір шкоди становить 21 515 гривень. Також голову ОСББ зобов’язали висадити зелені насадження на цій території. Роботи вже розпочали.

"Роботи із санітарного підрізання насаджень (зрізання окремого сухого та пошкодженого гілля), а також видалення аварійних та сухостійних дерев можна виконувати лише згідно з наявними дозвільними документами. Санітарне підрізання необхідно виконувати відповідно до вимог Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Тернополі на бульварі Дмитра Вишневецького, біля 7 та 9 будинків зрізали 12 дерев. Про це Суспільному розповів тернополянин Роман Репко. Голова ОСББ 7 будинку Марія Марцинишин каже, обрізку проводили на прохання мешканців. Державні інспектори з охорони навколишнього середовища перевірили зрізані дерева.