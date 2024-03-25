В Одесі через необережне паління горів гараж, на місці виявили тіло чоловіка

В Одесі 24 березня сталася пожежа в гаражі, на місці рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Про це 25 березня повідомили у ДСНС в Одеській області.

Повідомлення про загоряння надійшло о 22:06. На місці рятувальники виявили, що горить кам'яний окремо розташований гараж. За менш ніж пів години пожежу загасили, на місці виявили тіло чоловіка 1969 року народження. Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем під час паління.

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