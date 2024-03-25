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На Тернопільщині встановили меморіальні дошки двом загиблим захисникам
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На Тернопільщині встановили меморіальні дошки двом загиблим захисникам

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меморіальні дошки
Меморіальні дошки Степану Футрику та Володимиру кантицькому. Фото: Роман Полікровський

Вчора, 24 березня, в Гніздичному, що в Збаразькій громаді, біля церкви Преображення Господнього ПЦУ освятили встановлені меморіальні дошки двом загиблим захисникам Степану Футрику та Володимиру Кантицькому.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив голова громади Роман Полікровський.

Роман Полікровський
Роман Полікровський. Фото: Роман Полікровський

За його словами, сержант, стрілець першого стрілецького відділення першого стрілецького взводу першої стрілецької роти Степан Футрик загинув 24 березня 2023 року в районі Гряниківки Куп'янського району Харківської області. А Володимир Кантицький отримав смертельні поранення 13 травня 2023 року під час бою поблизу Червонопопівки Сєвєродонецького району Луганської області.

село Гніздичне
На освячення меморіальних дощок прийли жителі громади. Фото: Роман Полікровський

митрополит Нестор
Освячення меморіальних дощок загиблим бійцям. Фото: Роман Полікровський

Меморіальні дошки загиблим бійцям освятив митрополит Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор.

митрополит ПЦУ Нестор
Митрополит ПЦУ Нестор. Фото: Роман Полікровський

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