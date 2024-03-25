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Понад рік вважався зниклим безвісти. На фронті загинув Олег Мельник з Кіровоградщини
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Понад рік вважався зниклим безвісти. На фронті загинув Олег Мельник з Кіровоградщини

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Олег Мельник
Олег Мельник з Благовіщенської громади. Суспільне Кропивницький

На російсько-українській війні загинув Олег Мельник з Благовіщенської громади Голованівського району Кіровоградської області. Понад рік боєць вважався зниклим безвісти.

Про це повідомляють на офіційній сторінці Благовіщенської міської ради.

Олег Мельник народився 18 серпня 1980 року у селі Йосипівка. Після закінчення школи здобув спеціальність газоелектрозварювальника. Після проходження військової служби, повернувся у рідне село, працював у колгоспі. Згодом переїхав до Благовіщенського.

21 грудня 2022 року Олега Мельника мобілізували до лав Збройних сил України. За кілька днів рідні втратили із ним зв’язок. Нині стало відомо, що чоловік загинув 26 грудня 2022 року при виконанні бойового завдання неподалік міста Бахмут Донецької області.

У нього залишились мати, дружина та двоє дітей. Попрощаються з захисником у рідному селі Йосипівка. Початок церемонії прощання об 11:00.

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