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Киянка знайшла незвичну змію під капотом свого авто
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Киянка знайшла незвичну змію під капотом свого авто

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Молочна змія Кемпбела
Молочна змія Кемпбела. Фото: Kyiv Animal Rescue Group / Facebook

Зоозахисники дістали змію, яка сховалася під капотом автівки в Києві.

Про це йдеться в дописі Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Киянка звернулася до команди з порятунку тварин, оскільки під час огляду своєї автівки натрапила на плазуна. З'ясували, що це неотруйна молочна змія Кемпбела.

"Репутація у плазунів специфічна, навіть вужики та не отруйні змії не на жарт лякають людей. А тим більш, коли посеред міста у своєму авто людина бачить таку екзотичну красу", — зазначили рятівники тварин.

Вони поки не знають, як змія могла опинитися посеред міста і чому залізла в машину. Наразі її транспортували до тимчасового притулку на час пошуку господаря.

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