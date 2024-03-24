Армія РФ з мінометів обстріляла два села на прикордонні Чернігівщини

Війська РФ за добу 23 березня з мінометів обстріляли два села у двох прикордонних громадах Чернігівщини: Семенівській та Сновській.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Семенівська громада — один прихід, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Блешня.

Сновська громада — 10 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Хрінівка.

Нагадаємо, війська РФ 22 березня з дронів, ствольної артилерії та мінометів обстріляли чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську.

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