Станом на ранок 25 березня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 437 390 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 640 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6887 (+11) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 13183 (+25) од,
- артилерійських систем – 10877 (+22) од,
- РСЗВ – 1018 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 726 (+3) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8539 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2010 (+18),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14454 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 1785 (+7)
Дані уточнюються.