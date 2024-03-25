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36 танків та бронемашин, 22 артсистеми та 640 солдатів: Генштаб назвав втрати РФ за добу
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуВійна

36 танків та бронемашин, 22 артсистеми та 640 солдатів: Генштаб назвав втрати РФ за добу

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Знищений російський танк
Знищений російський танк. Знищений російський танк. Фото: з сайту ГУР

Станом на ранок 25 березня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 437 390 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За добу російське військо втратило 640 солдатів.

З техніки росіяни втратили:

  • танків ‒ 6887 (+11) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 13183 (+25) од,
  • артилерійських систем – 10877 (+22) од,
  • РСЗВ – 1018 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 726 (+3) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8539 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2010 (+18),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14454 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1785 (+7)

Дані уточнюються.

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