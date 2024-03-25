Останні новини Харкова та Харківської області за 25 березня 2024 року: усе, що відбувається в регіоні сьогодні в онлайн-стрічці від редакції Суспільне Харків.
Рятувальники загасили пожежу у прифронтовому селі на Чугуївщині
Про пожежу повідомили у ДСНС.
"Снаряди влучили у приватний гараж та інші надвірні забудови. Площа пожежі склала близько 70 кв.м. Рятувальники запобігли поширенню полум'я на житлові оселі", — йдеться у повідомленні.
Поранених або загиблих немає.
У Харкові та області заживили всіх споживачів — речник "Харківобленерго"
Всіх абонентів на Харківщині заживили, але вони отримують електроенергію за графіком, розповів речник "Харківобленерго" Володимир Скічко.
"Сьогодні діють графіки, але вони можуть, по-перше, коригуватися, по-друге, вони можуть не витримуватись, бо ситуація дуже складна і ми їх застосовуємо, виходячи саме з поточної ситуації. Тому споживачам треба набратися терпіння, розуміти, що ситуація неординарна і з розумінням відноситись до того, що світло вимикається не в ті години, які прописані в цих графіках", — сказав Скічко.
На Куп'янському напрямку РФ не вела штурмових дій протягом доби — Генштаб
Про це повідомили у вечірньому зведенні Генштабу.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Шевченка, Кудіївка, Красне, Гатище на Слобожанському напрямку та близько 10 населених пунктів на Куп'янському, зокрема Синьківка, Іванівка, Степова Новоселівка.
ТЕЦ-5 втратила основні потужності генерування теплової та електричної енергії для Харкова
Живлення Харкова відбувається з інших регіонів, йдеться у повідомленні пресслужби ТЕЦ-5.
"Повністю оцінити масштаби завданих теплоцентралі збитків та необхідних відновлювальних робіт на об’єкті можна буде лише після завершення огляду та розбору завалів. Але, на думку енергетиків, вже сьогодні очевидно, що це вкрай трудомісткий і затратний процес, порівнянний із новим будівництвом", — сказано у повідомленні.
За словами директора ТЕЦ-5 Олександра Мінковича, відновлення централі передбачає виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків, зокрема, турбін, генераторів: "У разі повноцінного фінансування робіт, допомоги з виробництвом і постачанням устаткування, процес реконструкції триватиме не один рік".
Росія вручила по цивільних об'єктах у Дергачах: легких поранень зазнали четверо людей
Четверо людей зазнали легких поранень та стресу внаслідок удару РФ по Дергачах, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.
Зруйновані щонайменше два будинки, пошкоджені близько десяти приватних домоволодінь, зазначив Задоренко.
РФ завдала ударів по Дергачах
Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
У Дергачах зафіксували влучання у приватному секторі, повідомив Суспільне Харків речник Дергачівської міськради Олександр Кулік.
Є руйнування житлових будинків. Інформація щодо того, чи є поранені, уточнюється, зазначив Кулік.
На Ізюмщині підірвалася машина механізованого розмінування
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
"Подія сталася в Ізюмському районі під час проведення робіт з очищення території від ворожих вибухонебезпечних предметів. Унаслідок підриву на протитанковій міні у машини механізованого розмінування GCS-200 пошкоджено робочий орган — ротор", — сказано у повідомленні.
Люди поранень не зазнали.
Брав гроші за евакуацію, а потім не виходив на зв'язок: жителя Харкова підозрюють у шахрайстві
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
За її даними, у шахрайстві підозрюють 35-річного чоловіка.
"Раніше судимий за вчинення корисливих злочинів чоловік у лютому поточного року розмістив на онлайн-платформі оголошення, в яких пропонував допомогти вивезти людей та домашніх улюбленців, у тому числі з прифронтових територій. Однак після отримання передплати нібито на бензин, яку потерпілі переказували на карту чоловіка, так званий "волонтер" переставав виходити на зв’язок", — сказано у повідомленні.
Слідчі встановили, що гроші чоловіку перерахували понад 10 людей. Чоловіку обиратимуть запобіжний захід.
Які послуги на Харківщині надає мобільний центр допомоги врятованим
З листопада 2022 року на Харківщині працює мобільний центр допомоги врятованим. На кінець лютого 2024 року його співробітники надали допомогу понад 2 тисячам людей. Більша частина з них — переселенці.
Психологиня центру Юлія Савченко розповідає, найчастіше до центру звертаються люди щодо питань компенсації житла, відновлення документів, але під час розмов люди відкриваються і розповідають, що під час окупації пережили насильство, у тому числі і сексуальне.
"Людям доводилося надавати такі послуги за можливість підзарядити телефон та зв'язатися з рідними, наприклад, або щоб не чіпали дітей, літніх батьків", — говорить психологиня.
Яку допомогу надають тим, хто пережив насильство, та чому нині фіксують збільшення випадків домашнього насильства — читайте.
65-річний чоловік загинув під час удару по Вовчанську
Про це повідомив керівник ОВА Синєгубов.
За його даними, росіяни завдали удару по прикордонному місту близько 13:00.
Підрив трактора на Ізюмщині: у поліції назвали вік тракториста
Внаслідок підриву трактора на міні у Пришибі поранення отримав 52-річний чоловік, повідомили у пресслужбі поліції Харківщини. Справу розслідують за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
У Харкові через удар РФ по енергетичній інфраструктурі достроково завершать опалювальний сезон
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Дефіцит електроенергії все ще відчутний. Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян", — сказано у повідомленні.
Відключати теплопостачання почнуть з завтрашнього дня. Температура повітря на вулиці — сприятлива.
Хокеїстки з Харкова здобули золоті медалі жіночого чемпіонату України з хокею сезону 2023-2024
Про це повідомили в обласному управлінні у справах молоді та спорту.
У фіналі турніру "Харківські пантери" здобули перемогу над "Київ Кепіталз".
"Ця перемога дозволила "Харківським пантерам" залишитися на першому місці турнірної таблиці та вчетверте стати чемпіонками України", — сказано у повідомленні.
Енергетична ситуація на Харківщині: дані Міненергетики
"У Харкові ситуація з електропостачанням залишається складною. Застосовуються графіки погодинних відключень, світла немає у 215,8 тисячі споживачів. Однак енергетикам вдалося відновити живлення метрополітену – підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин. В області знеструмлено 15 тисяч споживачів у 62 населених пунктах", — сказано у повідомленні.
Протягом 18-24 березня на Харківщині 21 людина поранена, шестеро загинули
Протягом тижня 18-24 березня шестеро жителів Харківщини загинули внаслідок російських ударів. Ще 21 людина зазнала поранень внаслідок російських обстрілів та підриву на боєприпасах РФ. Найбільше випадків загибелі або поранень протягом тижня фіксували у Харкові.
Інформацію про поранених або загиблих внаслідок бойових дій повідомляють офіційні джерела в обласній чи місцевих адміністраціях, правоохоронні органи та ДСНС. Список може бути не вичерпним.
Погода на 26 березня у Харкові та області: дані гідрометцентру
- Хмарно з проясненнями;
- Вночі без істотних опадів. Вдень дощ;
- Вітер східний, 5-10 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°тепла;
- Температура повітря у Харкові: вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°тепла.
Майже 80% Харкова змогли заживити
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Його цитує пресслужба міської ради.
"Графіки відключень поки залишатимуться без змін. Відсутність світла не за графіком пов’язана з аварійними відключеннями", — сказано у повідомленні.
З 22 березня послугами міських пунктів незламності скористалися 35 тис. людей.
У Пришибі трактор наїхав на міну
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"25 березня у полі поблизу села Пришиб Балаклійської громади Ізюмської району тракторист наїхав на протитанкову міну ТМ-62П. Внаслідок детонації вибухівки трактор повністю знищено, а механізатор отримав поранення", — сказано у повідомленні.
Водій з ознаками алкогольного сп'яніння пропонував патрульним хабар
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Харківщини.
Вночі патрульні зупинили водія ВАЗ у Слобідському районі.
"Керманич був з ознаками алкогольного сп'яніння, тож інспектори почали розгляд справи та складання відповідних адміністративних матеріалів. Чоловік, своєю чергою, почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду у сумі 500 доларів США. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував та наполягав "на вирішенні питання на місці" за вказані кошти", — сказано у повідомленні.
Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу, а також виписали на водія два протоколи.
ДТП на Харківщині за добу: дані поліції
Минулої доби на території Харківщини сталося 10 дорожньо-транспортних пригод, в яких семеро громадян отримали травми, повідомила пресслужба поліції Харківщини. Працівники поліції викрили двох водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.
Каразінський університет працює під час блекауту
Про це повідомила пресслужба вишу.
"Освітній процес продовжується у повному обсязі! Університет забезпечений генераторами та інтернетом! Всіх викладачів і студентів, які перебувають в Харкові і не мають можливості підключатися до освітнього процесу через відсутність інтернет-зв’язку, ми запрошуємо до безпечних середовищ Каразінського", — сказано у повідомленні.
Понад 105 га вигоріло за тиждень: ДСНС про пожежі в екосистемах
Протягом тижня сталося 199 пожеж від випалювання людьми сухої трави, листя та очерету. Вигоріло понад 105 га екосистем, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
Робота саперів: звіт ДСНС за тиждень
397 боєприпасів РФ знешкодили сапери ДСНС протягом тижня, повідомила пресслужба обласного управління рятувальників. У регіоні працювали 37 розрахунків.
З початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили:
- близько 4755 га території, з них 165 га за допомогою машин механізованого розмінування;
- 306 км автомобільних доріг;
- 3133 км ЛЕП;
- 159 км залізничних колій
- 223 км газопроводів.
Виявлено та знешкоджено 89 353 вибухобезпечних предмети.
Поблизу Щурівки на Балаклійщині працюватимуть сапери
Про це повідомили у Балаклійській МВА.
Звуки вибухів ймовірні з 10:30 до 11:00 за межами села.
Скільки абонентів у Харкові ще без світла
До 200 тис. абонентів у Харкові відключені від енергопостачання, повідомив керівник ОВА Синєгубов.
"Діє графік погодинних відключень електроенергії для Харкова та громад області: Мерефянської, Люботинської, Зміївської, Балакліївської, Чугуївської, Ізюмської, Богодухівської та Дергачівської. Графіки перебувають в процесі коригування", — сказано у повідомленні.
Евакуація з двох громад Харківщини: дані ОВА
"На сьогодні евакуйовано із двох громад 157 дітей: Вільхуватської — 37, Великобурлуцької — 120", — сказано у зведенні керівника ОВА Синєгубова.
Метро у Харкові відновило роботу, поїзди курсують раз на 20 хвилин
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Наші енергетики зробили, здавалося б, неймовірне і у нас зʼявилася змога запустити метро. Підземка працює по всіх лініях, інтервал руху 20 хвилин", — сказано у повідомленні.
Обстріли Харківщини: зведення поліції
За даними керівника поліції Харківщини Володимира Тимошка:
- Російські війська завдали авіаудару по околицях Золочева близько 21:20: внаслідок удару пошкоджено п’ять приватних будинків, електромережі, загорівся сухостій;
- Близько 21:15 військові РФ завдали по селищу Козача Лопань до п’яти ударів керованими авіабомбами. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Загорівся очерет;
- Курилівка. 24 березня з 18:00 до 19:00 окупанти обстрілювали село. Пошкоджені приватні будинки.
Через обстріли двічі горіла трава в екосистемах
Двічі за добу рятувальники виїжджали на гасіння сухої трави на відкритому просторі, яка займалася внаслідок обстрілів, повідомила пресслужба ДСНС.
Одна з цих пожеж виникла у Курилівці Куп’янського району, інша – у Золочеваі Богодухівського району. Відповідно їхня площа склала 1,5 та 1 га. В обох випадках обійшлось без постраждалих. Проте у Золочеві вогнем артилерії пошкоджено 5 будинків та лінію електромереж.
У пожежі у Харкові загинули дві людини
Займання сталося у квартирі на першому поверсі 12-поверхового будинку на проспекті Перемоги, повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
"На час прибуття рятувальників вогнем були охоплені домашні речі та меблі в даній квартирі на площі близько 30 кв.м. Осередок займання знаходився на кухні, де вогнеборці знайшли тіло загиблої 78-річної жінки. Внаслідок горіння утворилось сильне задимлення сходової клітини. Під час проведення розвідки між 5-м і 6-м поверхами рятувальники виявили тіло ще одного загиблого. Ним виявився чоловік 2004 року народження", — сказано у повідомленні.
Під час пожежі з другого поверху евакуювали жінку з дитиною. Причину пожежі встановлюють.
Ранкове зведення Генштабу ЗСУ 25 березня
Золочів, Козача Лопань, Стариця Харківської області зазнали авіаційних ударів протягом доби, повідомили у Генштабі ЗСУ.
"На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області", — сказано у повідомленні.
Прогноз погоди у Харкові та області 25 березня
- Мінлива хмарність;
- Вночі у західній половині області місцями невеликий дощ, у східній половині без істотних опадів;
- Вдень без істотних опадів;
- Вітер південний, 5-10 м/с;
- Температура повітря в Харківській області: вночі 1-6° тепла, вдень 9-14º тепла;
- Температура повітря в Харкові: вночі 4-6° тепла, вдень 10-12º тепла.