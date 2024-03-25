Які послуги на Харківщині надає мобільний центр допомоги врятованим

З листопада 2022 року на Харківщині працює мобільний центр допомоги врятованим. На кінець лютого 2024 року його співробітники надали допомогу понад 2 тисячам людей. Більша частина з них — переселенці.

Психологиня центру Юлія Савченко розповідає, найчастіше до центру звертаються люди щодо питань компенсації житла, відновлення документів, але під час розмов люди відкриваються і розповідають, що під час окупації пережили насильство, у тому числі і сексуальне.

"Людям доводилося надавати такі послуги за можливість підзарядити телефон та зв'язатися з рідними, наприклад, або щоб не чіпали дітей, літніх батьків", — говорить психологиня.

Яку допомогу надають тим, хто пережив насильство, та чому нині фіксують збільшення випадків домашнього насильства — читайте.