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Відновлення ТЕЦ-5 у Харкові після влучань РФ триватиме не один рік — пресслужба
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Відновлення ТЕЦ-5 у Харкові після влучань РФ триватиме не один рік — пресслужба

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тец-5
ТЕЦ-5 до руйнувань. Суспільне Харків

Щоб відновити теплоелектроцентраль, необхідно виготовити обладнання енергоблоків, зокрема, турбін та генераторів.

Про це повідомили у пресслужбі ТЕЦ-5.

"Повністю оцінити масштаби завданих теплоцентралі збитків та необхідних відновлювальних робіт на об’єкті можна буде лише після завершення огляду та розбору завалів. Але, на думку енергетиків, вже сьогодні очевидно, що це вкрай трудомісткий і затратний процес, порівнянний із новим будівництвом", — йдеться у повідомленні.

Нині живлення Харкова забезпечують інші регіони.

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