У Харкові та області заживили всіх споживачів — речник "Харківобленерго"

Всіх абонентів на Харківщині заживили, але вони отримують електроенергію за графіком. Також світло може буде відсутнє через аварійні або планові відключення.

Про заживлення всіх абонентів Суспільне Харків розповів речник "Харківобленерго" Володимир Скічко.

"Сьогодні діють графіки, але вони можуть, по-перше, коригуватися, по-друге, вони можуть не витримуватись, бо ситуація дуже складна і ми їх застосовуємо, виходячи саме з поточної ситуації. Тому споживачам треба набратися терпіння, розуміти, що ситуація неординарна і з розумінням відноситись до того, що світло вимикається не в ті години, які прописані в цих графіках", — сказав Скічко.

Якщо графіки будуть змінені, це оприлюднять на офіційних сайтах та Telegram-каналах підприємства та очільників громад, області, зазначив він.

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