Процес вступу України в ЄС безпрецедентний — Петер Стано

Європейські лідери хочуть бачити Україну в Євросоюзі, а швидкість, з якою ухвалюються рішення щодо процесу вступу України в ЄС безпрецедентна.

Про це повідомив речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано в ексклюзивному інтерв’ю Суспільному.

Він підкреслив, що розширення Європейського Союзу і процес вступу кожної країни-кандидата — це процес, у якому не можна встановити часові рамки й визначити їх на початку процесу, тому що все залежить від того, як будуть виконані необхідні критерії.

"Усі хочуть бачити Україну, яка продовжує рухатися вперед, тому що ми вражені тим фактом, що Україна вже досягла значного прогресу. Водночас Україна веде оборонну війну за виживання. Тож це справді дивовижно, і всі це цінують… Рішення європейських лідерів не стосуються встановлення чітких термінів. Йдеться про велику політичну підтримку. І в цьому випадку ми просуваємо Україну вперед. … Опрацювання деталей залежатиме, як від подальшого прогресу з українського боку, так і від рішень країн-членів, які відповідають за встановлення термінів і визначення графіків наступних кроків. Але це процес, який розпочався. Він безпрецедентний. Швидкість безпрецедентна. Україну схвалюють і підтримують з усіх куточків Європейського Союзу", — сказав Петер Стано.

Він також наголосив, що Україна робить дивовижну роботу щодо умов ЄС для вступу, але також важливо продовжувати цю роботу і в майбутньому. Йдеться про реформування, узгодження українського та європейського законодавства, виконання необхідних критеріїв.

"Гарна новина полягає в тому, що є підтримка Європейського Союзу, європейських партнерів на кожному кроці цього шляху. Тож ми з вами, ми будемо вас підтримувати, просто продовжуйте робити те, що ви робите, пробуйте ще більше. Але ви вже працюєте дуже добре. Тож продовжуйте в тому ж дусі, і тоді ви досягнете кінцевої мети", — відзначив речник Єврокомісії.