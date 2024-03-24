"Росія вже платить за те, що вона робить в Україні", — речник Єврокомісії

Росія вже платить за те, що вона робить в Україні та за українську оборону. Йдеться про прибуток від заморожених російських активів, що надходить Україні за рішенням Євросоюзу.

Про це повідомив речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано в ексклюзивному інтерв’ю Суспільному.

"Від самого початку російської незаконної агресії проти України Європейський Союз заявляв, що Росія заплатить за цю агресію і за ціну руйнувань. Зараз, коли війна з боку Путіна триває, Європейський Союз вирішив використати прибутки від заморожених активів російського центрального банку для підтримки України. Таким чином, по суті, Росія вже платить за те, що вона робить в Україні або за українську оборону. Тож надходження, надприбуток або прибуток від заморожених активів буде використаний для фінансування також і оборонних потреб України", — підкреслив Петер Стано.

Він додав, що ця формула передачі Україні прибутку від російських активів враховує застереження певних країн, які не хочуть робити внесок у військову підтримку через свою національну позицію, нейтралітет абощо.

"90% цих надходжень підуть до Європейського фонду миру для військової підтримки поставок українській армії. Але 10% підуть до європейського бюджету, який фактично відображає частку або участь тих країн-членів, які не хочуть брати участь або надавати військову підтримку. Тому я вважаю, що це дуже хороший європейський компроміс, який враховує потреби України на всіх фронтах, але також бере до уваги різні національні позиції. Але 27 країн-членів Європейського Союзу одностайні в тому, що Росії доведеться заплатити за те, що вона робить в Україні", — розповів речник Єврокомісії.

Наступний крок — ЄС працюватиме над тим, щоб зафіксувати це рішення юридично. Йдеться не про місяці, адже це питання невідкладне, наголосив Петер Стано. За його словами, після політичного "зеленого світла" від лідерів, країни-члени ЄС опрацюють деталі і завершать роботу дуже скоро.

Водночас станом на тепер не йдеться про передачу Україні всіх російських заморожених активів, а не лише прибутків від них.

"Ми чуємо багато шуму від російських пропагандистів і членів цього агресивного режиму, що це незаконно, що це крадіжка. Ні, це не так. Це змушує Росію платити за незаконні дії, які вони здійснюють в Україні. І, звичайно, ми знаємо, що наші українські партнери хотіли б, щоб ми конфіскували все, всі російські активи, але ми ще не дійшли до цього", — уточнив Петер Стано.

За його словами, ЄС потрібно більше часу для дискусій, щоб передати Україні власне активи РФ, які заморозили в Європі.

"Але одна річ дуже зрозуміла. Росія заплатить за відновлення України, і Росія заплатить за всі руйнування, які вона завдала Україні під час цієї незаконної агресії", — додав речник.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС. Більшість цих активів перебуває у бельгійській Euroclear, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд.

29 січня посли Європейського союзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.

Що відомо про вилучення російських активів на користь України

Наприкінці квітня 2022 року Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, який передбачає конфіскацію заморожених активів російських підсанкційних юридичних та фізичних осіб. Вилучені кошти пропонується спрямувати для надання додаткової військової та гуманітарної допомоги Україні.

24 червня 2022 року Сенат Канади схвалив законопроєкт, який передбачає можливість конфіскації російських активів.

18 листопада 2022 року Європейський Союз заморозив 68 мільярдів євро російських активів, згідно з внутрішнім документом Єврокомісії. Наразі Євросоюз вивчає можливість направити деякі із заморожених активів банку Росії на відновлення України. Обговорення перебуває в ранній стадії, тому що для таких кроків потрібен перегляд правової основи.

У липні 2023 року повідомлялось, що лідери Європейського союзу підтримують плани, які передбачають введення податку на непередбачений прибуток, отриманий від заморожених активів Центробанку РФ сумою понад 200 мільярдів євро, для допомоги у відновленні України.

У жовтні 2023 року влада Естонії схвалила і направила до парламенту поправку до закону про міжнародні санкції, яка серед іншого передбачає використання російських заморожених активів для відшкодування збитків, завданих Україні через війну.

30 листопада 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що до Конгресу Сполучених Штатів внесено законопроєкт про арешт заморожених активів Росії на користь відновлення України.

Наприкінці грудня 2023 року Сполучені Штати запропонували “Групі семи” (G7) план конфіскації російських активів на 300 млрд доларів.