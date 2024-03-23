Лідери ЄС під час саміту обговорювали торговельні преференції для України. Представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов розповів Суспільному деталі цього обговорення та наскільки Київ задоволений цим рішенням.

Як стало відомо раніше, Європейський парламент та Рада ЄС 20 березня досягли попередньої згоди про продовження заходів з лібералізації торгівлі для України, які передбачають нові обмеження та запобіжники у зв'язку з занепокоєнням деяких країн ЄС.

За словами посадовця, рішення щодо торгівельних пільг для України набере чинності не пізніше червня цього року.

"І враховуючи політичний календар європейського союзу, по суті рішення вже має бути ухвалене на рівні європейського парламенту не пізніше квітня, тому що це остання сесія. І далі на рівні європейської ради", — каже Ченцов.

Дискусії були дуже непростими, оскільки відбуваються на тлі фермерських протестів, виборів у деяких країн та російської пропаганди. Тому головним завданням української сторони було "забезпечити продовження на наступний рік цих заходів", і це по суті повний доступ української продукції на європейський ринок.

"Вже наступного тижня на рівні послів узгодять той компроміс, який був досягнутий в рамках тріалогу і далі. Оскільки профільний парламентський комітет вже його підтримав, далі буде вже по суті технічна процедура і голосування на пленарці і на рівні європейської ради, вже без дискусії, як ми сподіваємося", — сказав Ченцов.

Що відомо про спрощену торгівлю України з ЄС

На початку березня 2024 року євродепутати схвалили пропозицію про продовження тимчасового призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на один рік, з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року.

Потім, 14 березня, депутати Європарламенту внесли поправки до пропозиції щодо України щодо посилення гарантій для фермерів ЄС, які просили на випадок зростання української продукції.