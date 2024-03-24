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"Я брата тягнув, хоч у самого крові було багато": історія братів-близнюків військових. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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"Я брата тягнув, хоч у самого крові було багато": історія братів-близнюків військових. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Черкащани Юрій та Ігор Дмитренки — брати-близнюки. До повномасштабного вторгнення мали спільний будівельний бізнес, а 24 лютого 2022 року разом долучились до лав Збройних Сил України. Служили на сході України й отримали поранення.

"Ксерокс" та "Юпі" — такі позивні мають військовослужбовці брати-близнюки Юрій та Ігор.

За словами Юрія, на службі їх завжди плутали: "Казали, що він (Ігор — ред.) більш серйозний, а я такий шалапут, хоч я й старший наче, а зараз навпаки в нас вийшло".

Брати виросли в родині військових, разом навчались в інституті й разом пішли захищати Україну. Це було бажання Юрія, яке Ігор підтримав. На Донеччину після навчання вони потрапили у серпні 2022 року. Спочатку служили під Бахмутом. Коли на завдання вирушали порізно, такі моменти для них були нестерпні.

Ігор розповів, що переживав за брата, коли з ним не було зв'язку:

"Він виходив з однією командою на позиції, а я з другою, і я не знав, де він знаходиться, не було зв’язку. Дуже переживали одне за одного".

Через місяць у селищі Зайцеве, у власноруч зробленому окопі, їх "накрили" російські снаряди:

"З години дня до п'яти вечора був жорсткий бій, росіяни наступали цілою ротою".

Під час того наступу обидва отримали травми. Юрій рятував брата власноруч:

"Я Ігоря тягнув, бо він трошки губився. В самого крові багато, бо рука була поранена і накладений турнікет. Я брата рятував від пневмотораксу, бо в нього була легеня пробита, кульове поранення".

Дивіться історію братів-близнюків Юрія та Ігоря у репортажі Суспільне Новини.

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