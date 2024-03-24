Кінострічка "Лишайся онлайн" — це фільм, що розповідає про вміння українців гуртуватися попри страх і невідомість. У форматі скрінлайфу автори розповідають про російсько-українську війну, де є місце людським переживанням та емоціям. Актор з Миколаєва Олександр Рудинський зіграв роль Віті — легковажного, веселого, рудого хлопця, який хотів бути корисним, втім не розумів до чого можуть призвести його дії.

Фільм покажуть у кінотеатрах з 28 березня 2024 року, на роковини звільнення Київщини.

Про роботу над стрічкою журналістам Суспільного розповів актор Олександр Рудинський та режисерка Єва Стрельнікова.

Про роль персонажа Олександра

"Проживання війни, воно у мене постійно в реальності. Зйомки фільму так чи інакше можуть відбуватися під час повітряної тривоги. Я, слава Богу, не переживав в житті того, що мій герой. Як актор, можу тільки уявити собі це", — розповідає Рудинський.

Миколаївський актор Олександр Рудинський у ролі Віті. Кадр з фільму, надане FILM.UA Distribution

Фільм знімали у Києві, Львові, Ірпені та Швеції, де перебувала акторка, яка грала "російськомовну мамашу". Зі слів Олександра, його зачепив антураж та формат скрінлайфу.

"Це було найскладніше, бо я грав, можна сказати, сам, з чорним екраном. Такого не навчають у театральному вищому учбовому закладі. Маєш підключати свою увагу, щоб собі уявляти пані Лесю Жураківську, чи Лізу Зайцеву, тобто моїх партнерів по фільму", — пояснює миколаївець.

Кадр з фільму. FILM.UA Distribution

Олександр Рудинський говорить, мав неприємні відчуття, коли знімали серед будинків, що росіяни обстріляли авіабомбами.

Ідея, створення, формат скрінлайфу

Зі слів режисерки, робота над фільмом стартувала у березні 2022 року.

"На той момент, всі ми по-різному переживали те, що відбувалося. Хтось одразу починав діяти, хтось якось через острах, злість, ненависть, кудись виїздив. Я зі своїми емоціями працювала таким чином, що мені потрібно було просто висловитися", — говорить Єва.

Кадр з фільму. FILM.UA Distribution

Автор ідеї — Антон Скрипець запропонував створити історію у форматі скрінлайф. Таке рішення повинно допомогти посилити "ефект присутності" у глядачів, пояснює режисерка.

"Цей формат набагато дешевше, ніж формат класичних фільмів. Друга причина: у ті дні ми всі тримали телефони, не випускали з рук — війну бачили через цей формат. Через кожних 15 хвилин прокидаєшся, чи ти не спиш взагалі, й переписуєшся з усіма, читаєш новини", — додає вона.

Клопітливий фрагмент роботи був під час запису екрана та на етапі постпродакшену, говорить Стрельнікова.

Фото надане Євою Їм здавалося, що вони знову повертаються в "пекло". Єва Стрельнікова режисерка фільму

Під час фільмування в Ірпені, на фоні пошкоджених будівель, команду супроводжували українські військові.

"У нас було четверо хлопців, одягнених у російську форму. Вони грали роль російських солдатів. І ми їх просили не виходити навіть курити, щоб не тригерити людей. Хлопці виходять, ми з ними бачимо, як автівки, що хочуть зупинитись, бачачи нас, різко б'ють по газах. Їм здається, що зараз знову все повторюється", — згадує Єва.

Кадр з фільму. FILM.UA Distribution

Короткий опис сюжету стрічки "Лишайся онлайн"

Це історія про дівчину Катерину. За сюжетом, вона отримує від волонтерів ноутбук, аби допомагати українським захисниками, відслідковуючи пересування російської армії.

"Хтось йшов воювати, хтось волонтерити, а хтось просто боявся вийти навіть з кімнати і за це не можна їх осуджувати", — каже Єва.

"Ми взяли історію саме про таку героїню, яка не вважала себе героєм, яка була достатньо озлоблена. Однак вона вважала, що важлива. У якийсь момент на ноутбук, подзвонив хлопчик, син володаря цього ноутбуку: "Прошу знайти батьків", — розповідає Єва Стрєльнікова.

Восьмирічний хлопчик розшукує батьків, з якими вони загубилися під час евакуації. Попри страх та відсутність волонтерського досвіду Катерина починає діяти, аби дитина продовжувала вірити у супергероїв та героїв загалом, додає режисерка.

Кадр з фільму. FILM.UA Distribution

Стрічка в якій увібрані різні піджанрові ситуації: детектив, драма тощо, — емоційна, імпульсивна та дієва, пояснює Єва.

"Багато робили різних фокус-груп, і, напевно, 90 відсотків реагували однаково. Це була дуже емоційна (стрічка — ред.), їх закидувало знову ж таки на початок масштабного вторгнення. Про війну нагадують новини, але тої згуртованості, яка була раніше, зараз вже немає", — говорить вона.

Актор поза зйомками

Миколаївський актор Олександр Рудинський. Facebook актора

Поза зйомками актор грає у театрі, виховує дитину. У Миколаєві Олександр не був вже два роки, втім його батьки та друзі проживають в місті.

"Зараз там (у Миколаєві — ред.) вже менше людей. Навіть, поки я був на інтерв’ю, в цей час прилетіла ракета, та ще й недалеко від мого району, тому довелося дзвонити батькам, питати, як вони. Але дуже хочу, дуже хочу поїхати", — говорить Олександр Рудинський.

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