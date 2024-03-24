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Нинішній міністр вищої освіти Ірландії Гарріс стане прем'єром країни
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Нинішній міністр вищої освіти Ірландії Гарріс стане прем'єром країни

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Ірландія
Міністр з питань вищої освіти Ірландії Саймон Гарріс бере участь у виступі після того, як його оголосили новим лідером Fine Gael на виборчому з’їзді керівництва партії в Атлоні, Ірландія, 24 березня 2024 року. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Чинний міністр з питань вищої освіти Ірландії Саймон Гарріс стане наймолодшим прем'єр-міністром країни після того, як жоден інший кандидат в його партії Fine Gael не став балотуватися на пост лідера політичної сили.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що 37-річний урядовець Гарріс був єдиним кандидатом, коли висунення кандидатів завершилося у неділю о 13:00 годині за місцевим часом.

При цьому наймолодшим главою уряду він стане не раніше 9 квітня, адже тоді ірландський парламент відновить свою роботу після великодніх канікул. Він замінить нинішнього прем'єра Ірландії Лео Варадкара, який 20 березня заявив, що йде у відставку, як з "політичних, так і з особистих причин".

Як пише The Guardian, багато хто вважає Гарріса хорошим комунікатором. На початку пандемії коронавірусу він обіймав ряд міністерських посад, у тому числі посаду міністра охорони здоров’я Ірландії.

При цьому видання зазначає, що лідерка найбільшої опозиційної партії Ірландії Sinn Féin Мері Лу Макдональд вимагає "негайно" провести в країні дострокові парламентські вибори, однак навряд чи Гарріс погодиться на це.

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