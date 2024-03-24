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У ЄС запровадять миттєві банківські перекази
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У ЄС запровадять миттєві банківські перекази

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У ЄС запровадять миттєві банківські перекази
Європарламент. AP/Jean-Francois Badias

Європарламент проголосував за введення миттєвих банківських переказів у Європейському Союзі.

Про це повідомляє DW.

Згідно з новими правилами, всі перекази в євро всередині всього Євросоюзу повинні будуть виконуватися протягом 10 секунд незалежно від дня і часу доби.

Ця норма стосуватиметься і тих держав-членів ЄС, де євро не є національною валютою. Для них передбачать довший перехідний період і зроблять виняток для переказів, які здійснюються не в робочий час.

За миттєві перекази не можна буде стягувати комісію більше, ніж за звичайні.

Нове правило набуде чинності через 20 днів після офіційної публікації. Загалом фінансові інституції всередині ЄС матимуть 9 місяців, щоб підготуватися до ввімкнення режиму миттєвих переказів, і 18 місяців — до їхнього відправлення.

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