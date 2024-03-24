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"Я за наших воїнів день і ніч молюся" — 100-річна бабуся з Житомирщини. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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"Я за наших воїнів день і ніч молюся" — 100-річна бабуся з Житомирщини. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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100-річна жителька села Кропивня Звягельського району Антоніна Запольська любить спілкуватися. Кореспондентам Суспільного бабуся розповіла, як пережила колективізацію, Голодомор, Другу світову війну та нове вторгнення росіян. Нині Антоніна Запольська молиться, щоб закінчилася війна і хоче дожити до перемоги.

"Я бажаю їм здоров'я, і за них я молюся день і ніч. Я чекаю на перемогу і хочу пожити, щоб побачити мир", — каже 100-річна Антоніна Запольська, яка народилася 14 березня 1924 року в селянській багатодітній родині.

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