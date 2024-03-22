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Історії переселенців із Рижівки, що на Сумщині. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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Історії переселенців із Рижівки, що на Сумщині. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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За тиждень від початку евакуації, з прикордонної Рижівки на Сумщині вдалося виїхати майже всім мешканцям. В селі, за інформацією старости Рижівки нині залишається п’ять людей. Як облаштувались ті, хто виїхав і чи є зв’язок із тими, хто залишився — дізнавалась кореспондентка Суспільного Ірина Касьяненко.

В одному з гуртожитків Білопілля тимчасово розмістили людей, яким немає куди податися, після виїзду з прикордонної Рижівки. У більшості це пенсіонери. Їх, під постійними обстрілами вивозили своїм транспортом односельчани.

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