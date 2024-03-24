У Кременчуці 24 березня влаштували акцію “Не мовчи. Полон вбиває”

У Кременчуці 24 березня влаштували акцію на підтримку полонених "Азовсталі". Її гасло — “Не мовчи. Полон вбиває”.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного.

На акцію зібралися близько 20 людей. Серед них родичі та близькі військовополонених. Усі вони прийшли із плакатами у руках. На них були зображені надписи “Полон вбиває”, “Стань голосом полонених”. Цього разу акція пройшла біля ПК "Кредмаш". Організували її родини військовополонених Маріупольського гарнізону.

У Кременчуці 24 березня влаштували акцію. Фото: Суспільне Полтава

"Мій батько зараз знаходиться в полоні. І хочеться, щоб люди не забували, що зараз ще триває війна. Кожну неділю о 12:00 ми збираємося тут та підтримуємо всіх хто зараз знаходиться у полоні", — розповіла донька військовополоненого Каріна.

Валерія прийшла на акцію, тому що її чоловік знаходиться в полоні.

"Скоро вже буде два роки як він засуджений в ДНР, в окупації. Інформації абсолютно ніякої немає. Є тільки російські телеграм-канали, куди вони викладають відео. І показують суди, просто фото з допитів. А дзвінків і взагалі де він інформації немає. Кожну неділю я ходжу на акції з усіма родичами, бажаючими хто хоче підтримати хлопців і дівчат", — розповіла дружина військовополоненого Валерія.

Акція “Не мовчи. Полон вбиває”. Фото: Суспільне Полтава

Таку акцію на Полтавщині влаштовують не вперше. 4 та 17 лютого такий захід організували у Полтаві. Також у березні такі акції відбулися в обласному центрі Полтавщини та у Кременчуці.

У Кременчуці влаштували акцію “Не мовчи. Полон вбиває”. Фото: Суспільне Полтава

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook