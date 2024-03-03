У Кременчуці 3 березня влаштували акцію на підтримку полонених "Азовсталі". Її гасло — “Не мовчи. Полон вбиває”.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного.

У Кременчуці влаштували акцію “Не мовчи. Полон вбиває”. Фото: Суспільне Полтава

На акцію зібралися близько 40 людей. Серед них родичі та близькі військовополонених. Усі вони прийшли із плакатами у руках. На них були зображені надписи “Полон вбиває”, “Стань голосом полонених”. Захід організували, аби відбувся обмін військовополонених у найближчі терміни.

"У мене у полоні син, він з полку «Азов». І 18 травня 2022 року він вийшов з «Азовсталі» за наказом.Зараз у нас, здається, 13 акція. Ми проводимо акції на підтримку військовополонених вже третій місяць, виходимо кожної неділі. Це всеукраїнська акція, вона проводиться у багатьох містах України, і організована вона саме рідними полонених азовців", — розповіла мати військовополоненого Світлана Павлова.

У Кременчуці влаштували акцію. Фото: Суспільне Полтава

Таку акцію на Полтавщині влаштовують не вперше. 4 та 17 лютого такий захід організували у Полтаві.

"Не знаю його місця перебування. Він був у полоні на території ДНР, звідти його вивезли, куди я не знаю. Ці акції, я вважаю, що вони направлені для того, щоб українська спільнота і світова спільнота знали цю проблему. Що наші рідні Маріупольського гарнізону вже 22 місяці перебувають у полоні", — сказала мати військовополоненого Вікторія.

У Кременчуці влаштували акцію на підтримку військовополонених. Фото: Суспільне Полтава

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