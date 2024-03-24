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Конфлікт чоловіка із представниками ТЦК у Полтаві: що відомо
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Конфлікт чоловіка із представниками ТЦК у Полтаві: що відомо

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У Полтаві між представником ТЦК та СП та місцевим чоловіком виник конфлікт. З останнім нині працюють правоохоронці.

Про це 24 березня повідомили на сайті поліції Полтавщини.

Повідомлення про конфлікт до поліції надійшло 24 березня від працівників Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони повідомили, що 45-річний місцевий поводив себе агресивно стосовно військового.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції. Після спілкування з усіма учасниками події конфлікт було врегульовано Наразі з правопорушником працюють правоохоронці.

Позиція Полтавського ТЦК та СП

24 березня на вулиці Шевченка 31 до групи військовослужбовців, які проводили заходи оповіщення у місті, підійшов чоловік та почав провокувати конфлікт.

Конфлікт чоловіка із представниками ТЦК у Полтаві: що відомо
Посвідчення, яке пред'явив чоловік. Фото надане Суспільному обласним ТЦК та СП

"На вимогу показати документи чоловік предʼявив службове посвідчення, військові відразу відправили запит на перевірку достовірності даного посвідчення в службу безпеки (виявилося підробне). Під час очікування прибуття правоохоронців громадянин почав проявляти агресію разом з невідомими жінками та намагалися провокувати військовослужбовців", — повідомив Суспільному речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Під час конфлікту люди зірвали боді камеру з військовослужбовця. Останні, за словами Романа Істоміна, агресії не проявляли бесіду вели коректно. Камеру повернули вже після прибуття поліції. Підозрюваного передали працівнику СБУ, додав речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

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