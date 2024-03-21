Підрив мобілізації на Полтавщині зумовлений російською ІПСО - Істомін

Мобілізація на Полтавщині сповільнюється через недовіру суспільства до працівників ТЦК та СП. Цьому сприяють неправдиві дописи про військовослужбовців у соцмережах.

Про це під час брифінгу 21 березня повідомив речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін

За його словами, цього тижня користувачів соцмереж обурило відео, на яких нібито працівник ТЦК побив людину на вулиці. Як пояснив Роман Істомін, ця людина не має відношення до військкомату.

"За допомогою фейків, інтерпретацій та маніпуляцій створюються і наповнюються меседжі. Наприклад, "ТЦК - корупціонери", "ТЦК викрадають людей" ,"ТЦК б’ють людей що на вулицях, що в приміщеннях ТЦК", "ТЦК відправляють людей одразу на фронт". Це меседжі ще з початку повномасштабного вторгнення. Зараз майже не зустрічаються, але деякі громадяни продовжують у це вірити, бо ці меседжі наповнюються російською стороною".

Такі меседжі провокують недовіру людей до військовослужбовців та представників ТЦК, зокрема, вважає Істомін. Через це виникають конфлікти під час перевірки документів військовозобов’язаних працівниками військкоматів.

"Конфліктні ситуації є проявом того, що одна частина суспільства йде проти іншої. Стається розкол суспільства. Це один з найголовніших напрямків роботи російських ІПСО", - пояснив Роман Істомін.

За словами Романа Істоміна, деякі люди навчилися критично сприймати текстову інформацію. Але відеоматеріали з неточним описом чи коментарями досі провокують негативну реакцію на військовослужбовців.

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