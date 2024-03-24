Вночі у Музиківці на Херсонщині горів житловий будинок

Вночі 24 березня у Музиківці Херсонської області горів житловий будинок.
Про це у Facebook повідомило Головне управління ДСНС України в Херсонській області.
Повідомляється, що загорівся дах будинку. Пожежу ліквідували рятувальники. Причини пожежі встановлюють.
"Рятувальники Херсонщини закликають дбати про правила пожежної безпеки в побуті! Бережіть себе та своїх близьких!", — йдеться у дописі.
Раніше в ОВА повідомили, російські військові вранці скинули вибухівку на Пункт незламності у Бериславському районі. Поранені троє людей.
Також відомо, що армія РФ обстріляла Нововоронцовку. Поранена 60-річна місцева жителька.