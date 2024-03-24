Ракетна атака на Україну та вибухи у Криму — головні новини ранку 23 березня

Росія вночі здійснила ракетну атаку по Україні, під час якої Польща підняла свою авіацію; у Севастополі ЗСУ могли вразити вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ та у столиці відкрився форум оборонних індустрій України й Данії — Суспільне підготувало головні новини ранку 23 березня.

1. Росія здійснила ракетну атаку по Україні

У ніч на неділю, 23 березня, Росія здійснила ракетну атаку по Україні. Вибухи лунали у Києві, Кривому Розі, Харкові, на Хмельниччині, Львівщині та Київщині. Відомо, що ракети летіли на об’єкти цивільної інфраструктури.

На Львівщину летіло близько 20 ракет і 7 "шахедів", повідомив міський голова Львова Сергій Садовий. За його даними, у Львові влучань не зафіксовано.

У Києві ППО збила близько 10 російських ракет, повідомив начальник КМВА Сергій Попко. Попередньо, постраждалих та руйнувань не зафіксовано.

2. ЗСУ могли вразити вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ у Севастополі

В окупованому Севастополі ввечері 23 березня пролунало декілька потужних вибухів, розповів Суспільному Крим місцевий житель. Інший місцевий житель розказав, що о 21:57 за київським часом нарахував 10 вибухів у Севастополі.

За даними розслідувача OSINTtechnical, щонайменше три українські крилаті ракети вразили у Севастополі великий вузол зв'язку Чорноморського флоту Росії. При цьому зазначається, що вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ обставлений супутниковими антенами SATCOM.

Контекст: Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук прокоментував вибухи у тимчасово окупованому Криму та подякував пілотам на роботу.

"Небо і море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу! Крим — наш!", — написав Олещук.

3. Під час ракетної атаки на Україну Польща підняла авіацію

У Польщі під час ракетної атаки на Україну польська та союзницька авіація була активована, повідомили Збройні сили Польщі.

Зазначається, що оперативне командування ЗСУ Польщі спостерігало інтенсивну діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з нанесенням авіаційних і ракетних ударів по об’єктах, розташованих на території України.

Тому у Польщі вночі розпочали всі необхідні процедури для гарантування безпеки повітряного простору Польщі.

"Польська та союзницька авіація залучена, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", — йдеться у повідомленні.

4. У Києві відкрився форум оборонних індустрій України та Данії

У Києві 23 березня відкрився форум оборонних індустрій України та Королівства Данія, повідомив кореспондент Суспільного.

Під час заходу Данія анонсувала нові інвестиції.

"Я сподіваюся, що данська держава зможе сприяти, а також безпосередньо інвестувати в оборонні компанії тут, в Україні. Ми обговорювали це на зустрічах вчора, а також сьогодні вранці. Я думаю, що ми можемо зробити навіть більше, ніж робили раніше", — заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Також в Організації закупівель і логістики Міністерства оборони Данії (DALO) планують створити новий підрозділ, який окремо займатиметься допомогою для України.

Контекст: 23 березня міністр оборони України Рустем Умєров разом з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським у Києві зустрілись з данською делегацією, яку очолював міністр оборони Данії.

Умєров сказав, що україно-данське оборонне співробітництво нарощується і напрацьовується новий уніфікований механізм інвестування в українські компанії. Пріоритет у цій сфері — прямі інвестиції, спільні оборонні компанії, локалізація виробництва в Україні.