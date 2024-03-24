"Сміття" в телефоні впливає на клімат". Як почати прибирати у своїх гаджетах

З 16 березня по 22 квітня в Україні триватиме місяць цифрового прибирання, який завершиться у День Землі. Об'єм цифрових даних росте у світі щороку. Кожна збережена фотографія чи лист, повідомлення чи файл вимагає витрат енергії, викиду вуглецю, а отже зміни клімату. Прибирання "сміття" в гаджетах допоможе не тільки зменшити шкідливий вплив на екологію, а й подовжити життя вашим телефонам та комп'ютерам.

Про це в етері Українського радіо Кропивницький розповів координатор Всеукраїнського екологічного руху "Let's do it Ukraine" у Кіровоградській області Богдан Мізін.

За даними екологічного руху "Let's do it Ukraine", Інтернет та пов'язана з ним інфраструктура виробляють понад 1 мільярд тонн CO2 (вуглецю) щороку. Вуглецевий слід цього сектору можна порівняти з викидами від усіх видів авіації.

Для очищення гаджетів можна робити прості кроки: видалити непотрібні фото та відео, документи, програми. Очистити в комп'ютері історію, пам'ять, видалити непотрібні закладки, відписатися від розсилок та різних поштових спамів, які приходять на пошту і засмічують пам'ять, відписатись від людей, за якими перестали слідкувати в соцмережах.

Екологічно використовувати гаджети можна кожного дня і це має стати звичкою, вважає Богдан Мізін: "Не писати кілька повідомлень: "Привіт", потім "Що робиш?", "Як справи?". Ми можемо написати це одним повідомленням, і буде набагато менший викид вуглецю від наших дій в соцмережах".

За словами Богдан Мізіна, науковці й технологи, які розробляють телефони, радять залишати у гаджеті зайнятим один гігабайт пам'яті, інакше телефон починає перегріватися, "гальмувати". "Це призводить до того, що рано чи пізно, а зазвичай це буде раніше, ніж потрібно, ми будемо змінювати телефон. Якщо робити це щодня, ви просто звикнете це робити й ваш телефон завжди буде в гарному стані, також ви не будете негативно впливати на екологію".

Богдан Мізін зауважив, для екології буде корисно проведення тривалого часу кожним користувачем Інтернету без гаджетів і соціальних мереж, коли вони зможуть приділити час живому спілкуванню з людьми чи природі.