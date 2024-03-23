Війська РФ 22 березня з дронів, ствольної артилерії та мінометів обстріляли чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада:
- вісім приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Михальчина Слобода.
Семенівська громада:
- 11 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії у напрямку села Лісківщина;
- один приліт по околицях села Прогрес, ймовірно, FPV-дрон-камікадзе, який влучив у мікроавтобус з цивільними людьми;
- чотири приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Блешня;
- 12 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Миколаївка;
- один прихід, ймовірно, FPV-дрон у напрямку села Карповичі;
- п'ять приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Карповичі;
- один прихід, ймовірно, зі ствольної артилерії у напрямку села Орликівка.
Сновська громада:
- чотири приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Хрінівка;
- три приходи, ймовірно, FPV-дрон у напрямку села Гута Студенецька.
Городнянська громада:
- п'ять приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Берилівка.
Нагадаємо, через російський удар по Семенівці 22 березня знищено будинок культури та поранено двох цивільних.
21 березня росіяни атакували також чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Під обстрілами опинилися 10 сіл. Прикордонники зафіксували понад 90 вибухів з різних видів зброї.
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