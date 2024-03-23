Війська РФ 22 березня з дронів, ствольної артилерії та мінометів обстріляли чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську.

Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Новгород-Сіверська громада:

вісім приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Михальчина Слобода.

Семенівська громада:

11 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії у напрямку села Лісківщина;

один приліт по околицях села Прогрес, ймовірно, FPV-дрон-камікадзе, який влучив у мікроавтобус з цивільними людьми;

чотири приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Блешня;

12 приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Миколаївка;

один прихід, ймовірно, FPV-дрон у напрямку села Карповичі;

п'ять приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Карповичі;

один прихід, ймовірно, зі ствольної артилерії у напрямку села Орликівка.

Сновська громада:

чотири приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Хрінівка;

три приходи, ймовірно, FPV-дрон у напрямку села Гута Студенецька.

Городнянська громада:

п'ять приходів, ймовірно, з міномета калібру 120 мм у напрямку села Берилівка.

Нагадаємо, через російський удар по Семенівці 22 березня знищено будинок культури та поранено двох цивільних.

21 березня росіяни атакували також чотири прикордонні громади Чернігівщини: Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Під обстрілами опинилися 10 сіл. Прикордонники зафіксували понад 90 вибухів з різних видів зброї.

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