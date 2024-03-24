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Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб
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Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб

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Авіація Сил оборони ударила по окупантах РФ — Генштаб
Авіація ЗСУ на війні в Україні. Фото: з Фейсбуку Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одному складу російського окупаційного війська.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму зведенні зранку 24 березня.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 2 засобах протиповітряної оборони,1 артилерійському засобу, 1 станції РЕБ та 1 радіолокаційній станції окупантів РФ.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу “Shahed” та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються. На фронті протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом протягом минулої доби військо РФ завдало 14 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснило 99 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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