На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Станом на ранок 24 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 436 750 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 990 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків — 6876 (+24) од,
- бойових броньованих машин — 13158 (+28) од,
- артилерійських систем — 10855 (+44) од,
- РСЗВ — 1018 (+0) од,
- засоби ППО — 723 (+0) од,
- літаків — 347 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8510
- (+47),
- крилаті ракети — 1992 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 14407 (+63) од,
- спеціальна техніка — 1778 (+10).
Дані уточнюються.
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