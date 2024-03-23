НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У столиці відкрився форум оборонних індустрій України та Данії. Які питання обговорювали
ДаніяМІНОБОРОНИУКРАЇНАЗброяЗброя і технологіїПодіїВійна

У столиці відкрився форум оборонних індустрій України та Данії. Які питання обговорювали

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Рустем Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров виступає на форумі оборонних індустрій України та Данії, 23 березня 2024 року. Фото: Андрій Стасюк/Суспільне

У Києві сьогодні 23 березня відкрився форум оборонних індустрій України та Королівства Данія. На ньому представники міністерств оборони, парламентів та підприємств обох країн обговорювали співпрацю у галузі оборони та IT.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Зокрема, учасники від Данії анонсували нові інвестиції, заявив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен.

"Я сподіваюся, що данська держава зможе сприяти, а також безпосередньо інвестувати в оборонні компанії тут, в Україні. Ми обговорювали це на зустрічах вчора, а також сьогодні вранці. Я думаю, що ми можемо зробити навіть більше, ніж робили раніше", — зауважив він.

Також в данській Організації закупівель і логістики Міністерства оборони Данії (DALO) планують створити новий підрозділ, який окремо займатиметься допомогою для України, повідомив керівник DALO Кім Єспер Йоргенсен.

Крім того, за словами міністра оборони України Рустема Умєрова, відчизняні підприємства тісніше співпрацюватимуть із данськими, що дозволить розширити власне виробництво в Україні.

"Поле бою динамічне, зараз ми дивимось на повітряний простір, електрону війну, дрони, які можуть вражати глибоко на території РФ, все що потрібно для захисту людей. Також і артилерія потрібна. На додаток до того все, що підвищує нашу мобільність, те, що дає можливість розміновувавти також. Це все динамічний процес. Ворог нас копіює і нам потрібно бути швидшими. І це те, що ми плануємо на 2024-й рік", — сказав Умєров.

12 березня Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 2,3 мільярда данських крон (337 мільйонів доларів).

29 лютого уряд Данії виділив додатковий грант у розмірі 10 млн данських крон (1,45 млн доларів) для зміцнення дансько-українського муніципального співробітництва з відновлення України.

Раніше Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами.

У 2024 році військова допомога від Данії становитиме щонайменше 1,8 мільярда євро. Водночас данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 мільярда євро протягом 2023-2028 років.

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Умєров і Сирський
Умєров і Сирський обговорили спільне оборонне виробництво з міністром оборони Данії
Жінки в армії
У Данії хочуть призивати жінок на строкову службу в армії для ґендерної рівності
Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні
Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні
На Масанах у Чернігові побудують сім будинків і садок
На Масанах у Чернігові побудують сім будинків і садок
На початок