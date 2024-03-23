У Києві сьогодні 23 березня відкрився форум оборонних індустрій України та Королівства Данія. На ньому представники міністерств оборони, парламентів та підприємств обох країн обговорювали співпрацю у галузі оборони та IT.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Зокрема, учасники від Данії анонсували нові інвестиції, заявив міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен.

"Я сподіваюся, що данська держава зможе сприяти, а також безпосередньо інвестувати в оборонні компанії тут, в Україні. Ми обговорювали це на зустрічах вчора, а також сьогодні вранці. Я думаю, що ми можемо зробити навіть більше, ніж робили раніше", — зауважив він.

Також в данській Організації закупівель і логістики Міністерства оборони Данії (DALO) планують створити новий підрозділ, який окремо займатиметься допомогою для України, повідомив керівник DALO Кім Єспер Йоргенсен.

Крім того, за словами міністра оборони України Рустема Умєрова, відчизняні підприємства тісніше співпрацюватимуть із данськими, що дозволить розширити власне виробництво в Україні.

"Поле бою динамічне, зараз ми дивимось на повітряний простір, електрону війну, дрони, які можуть вражати глибоко на території РФ, все що потрібно для захисту людей. Також і артилерія потрібна. На додаток до того все, що підвищує нашу мобільність, те, що дає можливість розміновувавти також. Це все динамічний процес. Ворог нас копіює і нам потрібно бути швидшими. І це те, що ми плануємо на 2024-й рік", — сказав Умєров.

12 березня Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 2,3 мільярда данських крон (337 мільйонів доларів).

29 лютого уряд Данії виділив додатковий грант у розмірі 10 млн данських крон (1,45 млн доларів) для зміцнення дансько-українського муніципального співробітництва з відновлення України.

Раніше Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами.

У 2024 році військова допомога від Данії становитиме щонайменше 1,8 мільярда євро. Водночас данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 мільярда євро протягом 2023-2028 років.