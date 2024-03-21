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Міноборони РФ заявило про збиття БпЛА над окупованим Кримом
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Міноборони РФ заявило про збиття БпЛА над окупованим Кримом

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Крим, Кримський півострів
Крим. Ілюстративне фото. wikipedia.org

У Міністерстві оборони Росії заявили про збиття трьох безпілотних літальних апаратів над територією окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба російського оборонного відомства.

За інформацією окупантів, російська система ППО нібито збила три БпЛА 21 березня близько 14:00 за київським часом.

"Черговими засобами ППО три українські безпілотні літальні апарати знищені над територією Республіки Крим", — йдеться у повідомленні.

Українська сторона офіційно не коментувала цю інформацію.

За інформацією Telegram-каналу "Крымский мост: оперативная информация", о 13: 13 за київським часом рух автотранспорту було перекрито.

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