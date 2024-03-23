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У Центрі стратегічних комунікацій спростували російський фейк про фільм "20 днів у Маріуполі"
20 днів у МаріуполіПропагандаМЕДІАРОСІЯПодіїІнтернет

У Центрі стратегічних комунікацій спростували російський фейк про фільм "20 днів у Маріуполі"

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20 днів у Маріуполі
Кадр з фільму "20 днів у Маріуполі". Фото із сайту кінофестивалю/beldocs.rs

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростували фейк, розповсюджений російськими ЗМІ, про те, що у кінострічці "20 днів у Маріуполі" нібито були використані кадри обстрілу Горлівки з боку ЗСУ.

Зазначається, що насправді на кадрах, які використали пропагандисти у своєму "розслідуванні" – два різних будинки.

"Фейкороби скористалися склейкою кадрів і вставили фрагмент з фільму "20 днів у Маріуполі" у пропагандистський сюжет 2014 року. Однак погодні умови на цих кадрах вони замінити не змогли й після моменту з рожевою курткою зʼявилися жінки в літньому одязі", — йдеться у повідомленні.

У Центрі при цьому наголосили, що обстріл житлових кварталів Горлівки у 2014 році з мінометів і РСЗВ "Град" вчинили саме росіяни з метою дискредитації ЗСУ та залякування мирного населення.

Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"

Стрічка "20 днів у Маріуполі" розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Над фільмом працювали режисер і фотограф Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які висвітлювали початок знищення Росією Маріуполя — за це усі троє отримали Пулітцерівську премію. Також у 2024 році їх нагородили Шевченківською премією.

Кіно стало найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року, зібравши 500 тисяч гривень тільки за перший вікенд прокату.

Стрічка також перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм" британської кінопремії BAFTA. А Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США (DGA Awards) за "видатні режисерські досягнення в документальному кіно".

11 березня 2024 року стало відомо, що стрічка отримала "Оскар" як найкращий документальний фільм.

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