Спортсмен з Тернопільщини представлятиме Україну на чемпіонаті Європи

Спортсмен Юрій Вовк з Вишнівецької громади на Тернопільщині здобув золоту медаль на чемпіонаті України з вільної боротьби серед чоловіків U-23.

Про це повідомляють на сторінці Збаразької міської ради в соцмережі.

Нагородження переможців. Фото: Петро Король

"Тепер спортсмен у складі збірної команди представлятиме Україну на чемпіонаті Європи в місті Баку. Юрій Вовк є вихованцем місцевого ФСК "Чемпіон" (Збаразька ДЮСШ)".

Призером цих змагань став ще один представник "Чемпіону" — Владислав Пожогін, який виборов бронзову медаль та виконав нормативи на звання майстра спорту України.