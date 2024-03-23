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Спортсмен з Тернопільщини представлятиме Україну на чемпіонаті Європи
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Спортсмен з Тернопільщини представлятиме Україну на чемпіонаті Європи

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Вихованці ФСК "Чемпіон" зі Збаража
Вихованці ФСК "Чемпіон" . Фото: Петро Король

Спортсмен Юрій Вовк з Вишнівецької громади на Тернопільщині здобув золоту медаль на чемпіонаті України з вільної боротьби серед чоловіків U-23.

Про це повідомляють на сторінці Збаразької міської ради в соцмережі.

Нагородження переможців чемпіонату України з вільної боротьби
Нагородження переможців. Фото: Петро Король

"Тепер спортсмен у складі збірної команди представлятиме Україну на чемпіонаті Європи в місті Баку. Юрій Вовк є вихованцем місцевого ФСК "Чемпіон" (Збаразька ДЮСШ)".

Призером цих змагань став ще один представник "Чемпіону" — Владислав Пожогін, який виборов бронзову медаль та виконав нормативи на звання майстра спорту України.

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