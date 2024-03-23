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У Луцьку попрощалися з загиблим на Луганщині 31-річним військовим Артемом Павлюком
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У Луцьку попрощалися з загиблим на Луганщині 31-річним військовим Артемом Павлюком

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Прощання Артем Павлюк Луцьк загиблий військовослужбовець
Прощання з лучанином Артемом Павлюком, 24 березня 2024 року. Луцька міська рада

У Луцьку 24 березня провели в останню дорогу 31-річного полеглого в російсько-українській війні військовослужбовця Артема Павлюка.

Прощання з захисником відбулося у Свято-Благовіщенському храмі міста, повідомили в міській раді.

У Луцьку попрощалися з загиблим на Луганщині 31-річним військовим Артемом Павлюком
Прощання з лучанином Артемом Павлюком. Луцька міська рада

Лучанин Артем Павлюк був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду стрільця-снайпера-розвідника. Загинув воїн 21 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі селища Діброва на Луганщині.

У Луцьку попрощалися з загиблим на Луганщині 31-річним військовим Артемом Павлюком
Загиблий захисник Артем Павлюк. Луцька міська рада

Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшли рідні воїна, дружина, друзі, побратими, знайомі та жителі громади.

У Луцьку попрощалися з загиблим на Луганщині 31-річним військовим Артемом Павлюком
Прощання з лучанином Артемом Павлюком. Луцька міська рада

Домовину з тілом Артема Павлюка сотні лучан зустріли на колінах на Театральному майдані міста, де спільно помолилися за душу спочилого.

У Луцьку попрощалися з загиблим на Луганщині 31-річним військовим Артемом Павлюком
Прощання з лучанином Артемом Павлюком. Луцька міська рада

Поховали військовослужбовця Артема Павлюка на секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа Луцького району.

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