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Втрати Волині: на Луганщині загинули ще троє бійців
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Втрати Волині: на Луганщині загинули ще троє бійців

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22 березня в громадах області повідомили, що у боях з російськими військами на Луганщині загинули ще троє бійців з Волині: Василь Ковальчук, Петро Войтович і Артем Павлюк.

Василь Ковальчук

4 липня 2023 року під час танкового обстрілу на передовій загинув військовослужбовець із села Ставок Василь Ковальчук. Загибель 53-річного захисника підтвердили лише зараз, повідомили у Олицькій громаді.

Підтвердили загибель бійця з Волині Василя Ковальчука
Василь Ковальчук. Суспільне Луцьк

Відомо, що останній бій волинянин прийняв в районі населеного пункту Дібров Сєвєродонецького району, Луганської області. У Василя Ковальчука залишилися дружина і донька.

Петро Войтович

Лучанину Петру Войтовичу було 32 роки. Як повідомили у Луцькій міській раді, боєць служив на посаді командира розвідувального відділення розвідувального взводу.

Загинув боєць з Луцька Петро Войтович
Петро Войтович. Суспільне Луцьк

Молодший сержант загинув 21 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області.

Артем Павлюк

Військовослужбовець Артем Павлюк теж загинув 21 березня біля Діброви на Луганщині. Лучанин служив на посаді стрільця-снайпера розвідувального відділення розвідувального взводу.

Загинув боєць з Луцька Артем Павлюк
Артем Павлюк. Суспільне Луцьк

За даними міськради, старшому солдату був 31 рік. Дату прощання з полеглими захисниками сповістять згодом.

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