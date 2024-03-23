На Рівненщині у лікарні Костополя під час пологів померло немовля, а через три дні у реанімації — породілля. Анні Данильчук зробили кесарів розтин 19 березня, а 22-го родичам повідомили, що жінку врятувати не вдалося. Рідні померлої звернулися до поліції.

Про це Суспільному розповіли матір та братова померлої.

Олена Філічковська. Фото: Суспільне Рівне

Олена Філічковська зазначила, як до пологів почувалася її дочка:

"У нас було все добре, вона до останнього ходила бадьора. Дитина ворушилася, я її ще гладила і цілувала".

З її слів, 19 березня Анна Данильчук народила дитину, але врятувати життя маляті не вдалося. У лікарському свідоцтві про перинатальну смерть вказали, що причиною є гіпоплазія легень.

"Вона останній раз 19 числа від мене пішла у пологовий. Вона хворіла, спочатку в неї була пневмонія. На роботу ходила до декрету, там протяги і захворіла. Після того була на лікарняному, а потім вийшла — і знову застудилася", — розповіла Олена Філічковська.

Довідка про причину смерті. Фото надала Суспільному Вікторія Єфімова

Зі слів братової Вікторії Єфімової, 19 березня о 22:00 Анні робили кесарів розтин, після чого відкрилася кровотеча:

"З пологами пішло, щось не так. Вони мусили зробити кесарів розтин. Тоді подзвонили до Борійчук, це завідувачка. Вона приїхала і мені сказала це вже особисто: «Я приїхала, дитина вже була мертва, а в мами була кровотеча». Вона мусила мамі видалити матку. І тоді її ввели в штучний сон, щоб вона укріпилася. Тому що зробили поганий кесарів розтин. Як вони пояснили, вона не змогла сама народити й мусили зробити. А чого одразу не можна було зробити, вона два тижні там лежала”.

Вікторія Єфімова. Фото: Суспільне Рівне

Суспільне телефонувало до лікарки, яка приймала пологи в Анни, щоб отримати коментар. Слухавку вона не взяла. Завідувачка акушерського відділення лікарні в Костополі Олена Борійчук коментувати ситуацію відмовилася.

Зі слів заступника начальника відділення поліції Костополя № 2 Романа Петринчука, відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання лікарями своїх службових обов’язків.

"У разі доведення провини лікарів, їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до двох років", — додав Роман Петринчук.

23 березня Анну Данильчук поховали.

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