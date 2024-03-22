В лікарні на Рівненщині померли жінка і її новонароджена дитина

На Рівненщині під час пологів померла новонароджена дитина, а через три дні, 22 березня — і її мати, яка була в реанімації. Це сталося у лікарні в Костополі. Правоохоронці встановлюють обставини смерті жінки й немовляти.
Про це повідомила речниця поліції в Рівненській області Марія Юстицька.
22 березня про смерть 35-річної жінки в реанімації костопільської лікарні приблизно о 13:00 повідомила її свекруха.
"Слідчо-оперативна група встановила, що 19 березня під час пологів у лікарні померла і її новонароджена дитина", — зазначила Марія Юстицька.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медпрацівником. Санкція статті передбачає покарання: позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження воліОбмеження волі передбачає утримання особи в спеціальних виконавчих установах відкритого типу, без ізоляції від суспільства і з обов'язковим залученням засудженого до роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.
Призначені відповідні експертизи та тривають слідчі дії.
Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook