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У Мінцифри пояснили, чому освітні документи могли не з'явитись у Дії, та як це виправити
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У Мінцифри пояснили, чому освітні документи могли не з'явитись у Дії, та як це виправити

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Випускниця економічного факультету КНУ ім. Т. Г. Шевченка тримає свій диплом про повну вищу освіту. Фото: УНІАН

Наразі у застосунку "Дія" можуть відобразитися лише ті освітні документи, які були видані після 2000 року. Також для відображення потрібно оновити додаток.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла керівниця команди впровадження "Дії" в Міністерстві цифрової трансформації Ірина Заболотна.

"Щоб вони (документи — ред.) підтягнулися, інформація про документ має бути внесена навчальним закладом до Реєстру ЄДЕБО — це реєстр Міносвіти. Виші почали вносити документи після 2000-х років", — пояснила вона.

Водночас за словами Заболотної, навіть якщо документ був виданий до 2000 року, можна звернутися до свого ВНЗ, і документи також внесуть до "Дії".

Також представниця Мінцифри повідомила про можливість завантажити копію освітнього документу у PDF-форматі та поширити зручним способом: наприклад, через електронну пошту.

Крім того, можна перевірити своєю "Дією" документ іншої особи.

"Для цього є QR-код на документі. Навести сканером, який є в застосунку Дія, і після цього видно, чи валідний документ, яка інформація відображається", — пояснила Заболотна.

22 березня освітні документи з'явились у "Дії". До цього міністр Федоров повідомляв, що у "Дії" стартувало бета-тестування освітніх документів.

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