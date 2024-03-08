У Дії стартувало бета-тестування освітніх документів — Федоров

У "Дії" стартувало бета-тестування освітніх документів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Підтягнулись усі доки, але без сертифіката Кенгуру ", — пожартував міністр.

Раніше у “Дії” закликали українців, старших за 14 років та із верифікованим податковим номером, взяти участь у бета-тестуванні освітніх документів.

Під час бета-тестування треба оцінити:

Чи всі освітні документи відобразилися

Чи коректні дані підтягнулися в них

Чи достатньо інформації для підтвердження документа

Чи були труднощі на будь-якому з етапів

Чи все було зрозуміло

“Тепер не треба буде зберігати купу паперів та робити ксерокопії при прийомі на роботу, а також можна буде зареєструватися на вступ до ЗВО, використовуючи електронні документи про освіту. А якщо втратили атестат чи диплом — у кілька кліків отримати інформацію в електронній формі”, — зазначили у “Дії”.

Там також відзначили, що інформація з додатків документів про освіту на цьому етапі реалізації не передбачена.