У Дії стартувало бета-тестування освітніх документів — Федоров

У "Дії" стартувало бета-тестування освітніх документів.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Підтягнулись усі доки, але без сертифіката КенгуруКонкурс "Кенгуру" — міжнародний математичний конкурс, який проводиться з метою зацікавлення школярів математикою.", — пожартував міністр.
Раніше у “Дії” закликали українців, старших за 14 років та із верифікованим податковим номером, взяти участь у бета-тестуванні освітніх документів.
Під час бета-тестування треба оцінити:
- Чи всі освітні документи відобразилися
- Чи коректні дані підтягнулися в них
- Чи достатньо інформації для підтвердження документа
- Чи були труднощі на будь-якому з етапів
- Чи все було зрозуміло
“Тепер не треба буде зберігати купу паперів та робити ксерокопії при прийомі на роботу, а також можна буде зареєструватися на вступ до ЗВО, використовуючи електронні документи про освіту. А якщо втратили атестат чи диплом — у кілька кліків отримати інформацію в електронній формі”, — зазначили у “Дії”.
Там також відзначили, що інформація з додатків документів про освіту на цьому етапі реалізації не передбачена.
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