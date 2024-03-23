Щорічні декларації за 2023 рік показали міський голова Харкова Ігор Терехов, керівник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов та керівниця Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко.

Суспільне Харків розповідає, що топ-посадовці регіону задекларували у 2023 році.

Харківський міський голова Ігор Терехов — декларація за 2023 рік

Звіт за 2023 рік Ігор Терехов оприлюднив 21 березня. На посаді міського голови Терехов заробив майже 2 млн гривень — 1 716 555 гривень. Мер Харкова зберігав готівкою 135 тис. гривень, 54 тис. євро, 151 тис. доларів.

Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Ігор Терехов зазначив, що з 2022 року взяв в оренду спеціалізований фургон VOLKSWAGEN, а з 2018 року орендує Mercedes-Benz.

Терехов задекларував квартиру у Харкові, площею 101,3 кв. метри, мер зазначив, що з 2020 року орендує її в Алли Попової. У спільній власності з Вікторією Тереховою він має квартиру на 69,8 кв. метрів.

Андрій Терехов — син Ігоря Терехова — має право жити у домоволодінні Олександра Ясинського в Іспанії, а також у квартирі Віктора Левченка у Києві.

Керівник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов — декларація за 2023 рік

Олег Синєгубов оприлюднив декларацію за 2023 рік 28 березня. У документі сказано, що за рік керівник ОВА заробив 1 350 977 гривень. Дружина Синєгубова Анна Журавльова у Харківському медуніверситеті заробила 246 872 гривень, а також мала виплату у 3440 від управління соцзахисту Шевченківського району Харкова.

Олег Синєгубов. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

У декларації зазначено, що Олег Синєгубов у 2023 році зберігав готівкою 135 тис. доларів, 530 тис. гривень, його дружина Анна — 255 тис. доларів та 515 тис. гривень.

Олег Синєгубов у 2023 році не задекларував жодного авто, яким володіє чи користується сам або його дружина.

Керівник Харківської ОВА зазначив у декларації, що його родина має:

чотири земельні ділянки у Харкові та Черкаській Лозовій (власність дружини);

нежитлове приміщення у Харкові на 233,2 кв. м (власність дружини);

має у власності чи може користуватися п'ятьма квартирами у Харкові;

два місця для паркування у Харкові (власність дружини).

Керівниця Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко — декларація за 2023 рік

29 березня декларацію за 2023 рік оприлюднила Тетяна Єгорова-Луценко.

За рік керівниця облради заробила: на основному місці роботи — понад 800 тисяч гривень, на посаді в юруніверситеті ім. Ярослава Мудрого — більше ніж 56 тисяч. У декларації зазначено, що її чоловік заробив за рік майже 1 млн 116 тисяч гривень.

За навчання синів посадовиці у 2023 році заплатила "близька людина членам сім'ї суб'єкта декларування" — Надія Оберемок. У документі йдеться про майже 257 тисяч гривень на кожного.

Тетяна Єгорова-Луценко. Голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко. Фото: Тетяна Єгорова-Луценко/Facebook

Задекларованою готівкою Тетяна Єгорова-Луценко тримала 1 млн 50 тисяч гривень, на одному банківському рахунку — 33,5 тисячі гривень.

Ділянку площею дві тисячі кв. м, якою з червня 2023 року володіє Віталій Луценко, внесла у декларацію Тетяна Єгорова-Луценко. Також її чоловік задекларував по 50% частки в українській та польській компаніях, які отримав у 2023 році.

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