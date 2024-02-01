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Авто в оренду, понад мільйон зарплати та 10 мільйонів позики: Ігор Терехов опублікував декларацію за 2022 рік
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Авто в оренду, понад мільйон зарплати та 10 мільйонів позики: Ігор Терехов опублікував декларацію за 2022 рік

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Ігор Терехов
Ігор Терехов на місці влучання 23 січня 2024 року, Харків. Фото: Суспільне Харків

Ігор Терехов подав декларацію за 2022 рік 30 січня. Серед членів сім'ї у мера вказаний тільки син Андрій.

Декларація опублікована на єдиному держреєстрі.

Нерухомість Ігоря Терехова

Згідно з декларацією, міський голова орендує квартиру площею 101,3 кв. м у Харкові, іншу квартиру площею 69,8 кв. м має у спільній сумісній власності з матір'ю Вікторією Тереховою.

Також його син має право проживання у будинку Олександра Ясинського в Іспанії.

Цінне рухоме майно — дві машини в оренду та годинник

Ігор Терехов орендує дві автівки: Volgswagen 2005 року та Mercedes-Benz 2013 року випуску. За даними декларації, власного транспорту мер не має.

Серед цінного майна також вказаний годинник Omega. Ціни аксесуара і точної моделі у декларації немає.

Окрім цього, Терехов володіє цінними паперами на загальну суму 15 млн гривень.

терехов декларація
Ігор Терехов на місці влучання 23 січня, Харків. Фото: В'ячеслав Мавричев/Суспільне Харків

Готівка й банківські рахунки Терехова та його сина

За 2022 рік міський голова Харкова отримав 1 млн 714 тисяч 900 гривень заробітної плати. Також від облради мер отримав 1350 гривень — ця сума прописана як вид доходу "вартість орденів, медалей, знаків, кубків, дипломів, грамот та квітів".

Його син Андрій за рік заробив 13 400 гривень зарплати, 363 гривні бонусів і 76 гривень відсотків від акціонерного товариства "Сенс банк" та 472 гривень кешбеку від "Універсал банку".

У готівці Ігор Терехов зберігає 135 тисяч гривень, 54 тисячі євро та 151 тисячу доларів.

На двох банківських рахунках мер загалом тримає 212 тисячі 379 гривень.

За даними декларації, у 2017 році Терехов позичив у Лади Крімерман 10 млн 81 тисячу 600 гривень.

Порівняння декларацій Ігоря Терехова за 2022 та 2021 роки

Серед змін у деклараціях міського голови Харкова за рік:

  • у 2022 році мав право орендувати авто Volgswagen 2005 року;
  • заробив у 2022 році у міськраді більше на 112 тисяч гривень;
  • збільшив кількість коштів на банківських рахунках на майже 25 тисяч гривень.

Декларування під час вторгнення РФ в Україну: що відомо

У перші тижні повномасштабного вторгнення Росії після 24 лютого 2022 року обов'язкове подання декларацій було призупинене.

У Transparency International Україна поінформували, що лише третина всіх посадовців подали декларації за 2021 рік.

30 січня 2023 року посли країн G7 та ЄС виступили за якнайшвидше ухвалення в Україні Державної антикорупційної програми та відновлення е-декларування та фінансового звітування політичних партій.

5 вересня 2023 року Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт №9534 про повернення е-декларування, однак не підтримала правку про негайне відкриття реєстру е-декларацій.

6 вересня на сайті президента з'явилася петиція з вимогою ветувати законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту для відновлення публічного доступу до реєстру декларацій. Звернення за день набрало необхідну кількість підписів.

12 вересня президент Володимир Зеленський ветував закон №9534 про відновлення електронного декларування, і закликав нардепів якнайшвидше проголосувати за відкриття реєстру декларацій.

Верховна рада 20 вересня схвалила законопроєкт про електронне декларування з правкою президента Володимира Зеленського про відкриття реєстру декларацій.

10 жовтня Зеленський підписав закон №9534 про відновлення електронного декларування під час воєнного стану, повторно ухвалений з правкою.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) 10 грудня 2023 року відкрило публічний цілодобовий доступ до реєстру декларацій.

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