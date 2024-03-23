У Миколаєві в бібліотеці імені Кропивницького презентували збірку "Нація мужніх"

У Миколаєві 22 березня в Центральній міській бібліотеці імені Кропивницького презентували нову книгу "Нація мужніх" Галини Запорожченко. Під час презентації авторка ділилася з присутніми своїми роздумами про поезію і призначення поета.

Про це повідомили на Facebook-сторінці бібліотеки.

За інформацією бібліотекарів, збірка патріотичних поезій "Нація мужніх" вийшла друком 2023 року у миколаївському видавництві "Іліон".

"До книжки увійшли різножанрові твори. Їх чільним лейтмотивом є осмислення героїчного минулого України у споконвічній визвольній боротьбі за державну незалежність, за кращу долю української нації, віра у могутню, вільну державу, у щасливе майбуття українців на рідній землі", — зазначили у відомстві.

Також збірка містить поезії, написані авторкою під час російсько-української війни. За її словами, їх тематика про найактуальніше і найболючіше, про те, що зараз "на часі".

У книзі чотири розділи, в яких прописане минуле України, зазначила авторка. Під час презентації Галина Запорожченко розповідала про особливе місце історичної теми в її творчості, говорила про плани та зачитувала вірші.

Що відомо про творчість Галини Запорожченко

Галина Запорожченко – українська освітянка, філологиня і краєзнавиця, членкиня Національної спілки письменників України.

У місті Торонто в Канаді 14 травня відбулась прем’єра поетично-музичної вистави за поемою миколаївської поетеси Галини Запорожченко "Мазепа". До роботи були залучені актори Українського драматичного театру "Заграва" (місто Торонто) та хор "Crescendo".

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